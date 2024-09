Un terremoto de magnitud 3,4 hace temblar la Región de Murcia sin causar daños

La Región de Murcia no está exenta de terremotos. Esta noche han experimentado un seísmo de magnitud 3,4 en la escala de Richter con epicentro en el suroeste del municipio de Ulea. Esta zona, plagada de fallas tectónicas, no es ajena a que el suelo tiemble, pero por suerte no ha habido daños personales ni materiales.

A un minuto de las diez de la noche Ulea ha experimentado un seísmo que “ha sido ampliamente sentido por la población en puntos de la Vega Media y Alta del Segura”, informa Meteorihuela. El seísmo ha estado caracterizado por temblores flojos, solo lo habrían notado en Ojós, Villanueva del Río Segura o Ricote.

Este año la Región de Murcia ha experimentado bastantes terremotos, todos de poca intensidad y sin apenas daños. En total, la Comunidad ha temblado siete temblores en lo que va de mes. Destaca lo ocurrido el pasado 9 de agosto, cuando sufrió un día plagado de seísmos.

En 24 horas tuvo lugar una serie de cuatro terremotos repartidos por distintas localidades. El primero se originó frente a la costa de Cartagena a las 3:22 de la madrugada, con una magnitud de 1,5 grados en la escala de Richter. Dos horas después, a las 5.37 horas, un segundo terremoto, de 1,8 grados de magnitud, sacudió Molina de Segura y alrededores. Cerca de este municipio, a las 9.32 horas, un terremoto de 2,2 grados se dejó sentir en el municipio de Lorquí. El último y el más fuerte se hizo esperar a la noche y sacudió Campos del Río con una magnitud de 2,8 grados.

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) existe un Cuestionario Macrosísmico, donde la población puede detallar su experiencia con los distintos terremotos que originan en el país. Es posible indicar la zona en la que estaban los afectados al comienzo del terremoto, si sintió temblores o ruido, o si sintió alarma o miedo.