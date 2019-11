Chivite levanta el veto a EH Bildu para pactar los presupuestos de Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (PSN), va a reunirse este miércoles con EH Bildu y con Navarra Suma para negociar sobre el proyecto de presupuestos de 2020 y las tres leyes fiscales registradas en el Parlamento. La presidenta ha recalcado que las dos reuniones son muy relevantes porque hay que ser "conscientes de que no tenemos una mayoría para sacar los Presupuestos adelante, y hay que hablar con los grupos de la oposición para intentar sacarlos". Sin embargo, de partida no parece que el Ejecutivo de PSN, Geroa Bai (la marca navarra del PNV) y Podemos, apoyado desde fuera por Izquierda-Ezkerra (IU), parezca dispuesta a mirar a la derecha.

Así las cosas, la opción de que termine pactando con EH Bildu parece más factible, también ante la preferencia de sus socios de Gobierno -Geroa Bai, Podemos- por esta posibilidad. La vía de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) podría encontrar más reticencias por parte de los partidos vasquistas y de izquierdas. De hecho, Izquierda-Ezkerra, que firmó el acuerdo de Gobierno pero no forma parte de él, ya ha manifestado que no se sentará a dialogar con Navarra Suma. Si finalmente el Ejecutivo foral pacta con la coalición abertzale, se levantaría el veto planteado a EH Bildu para la conformación del Gobierno, cuando Chivite aseguró por activa y por pasiva que no pactaría con los nacionalistas.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ya ha explicado a los medios que tienen puntos en común con ambas formaciones: "Con EH Bildu podemos tener diferencias en cuanto a infraestructuras, y en ello podemos tener mayor connivencia con Navarra Suma, pero es cierto que en cuestiones fundamentales como los servicios públicos puede haber más connivencia con EH Bildu". Así, parecen relajarse las líneas rojas existentes durante la conformación del Gobierno. En la misma línea de Alzórriz, y ante la preferencia de los grupos que sustentan el Gobierno, Chivite ha subrayado que "no se trata tanto del con quién sino del para qué" y que habrá que ver qué "cuestiones priorizan unos partidos u otros y ver si hay coincidencia sobre todo en las prioridades que se marcaron en el acuerdo de Gobierno". La presidenta ha manifestado que el objetivo es aprobar el "anteproyecto de Presupuestos a finales de diciembre o incluso principios del mes de enero", si bien ha aclarado que el Ejecutivo tiene "hasta finales de enero" para sacarlos adelante".

En las filas socialistas no ignoran que el acercamiento a EH Bildu -no es necesario un 'sí', bastaría con una abstención- puede ser utilizado por la derecha como ariete tanto contra Chivite como contra el propio Pedro Sánchez. El contacto entre Pamplona y Madrid es permanente y en ello juega un papel primordial el diputado Santos Cerdán, del núcleo más cercano al presidente en funciones. Razonan que nadie puso en cuestión que en 2018, en Euskadi, el Gobierno de PNV y PSE-EE negociara con normalidad con EH Bildu los presupuestos autonómicos, aunque al final no se cerró el acuerdo.

Respecto a las dos reuniones de este miércoles, Chivite ha asegurado que es optimista, que llega con "la mejor voluntad de dialogar" y que le encontraran abierta "a las propuestas que puedan hacer". Desde Navarra Suma -se reúnen a las 16.00 horas- han mostrado su "voluntad de acuerdo", si bien han expresado que les parece "un error y una falta de coherencia política de la señora Chivite" que esta haya convocado una reunión a EH Bildu y mantenga así la equidistancia entre la formación abertzale y Navarra Suma. Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha expresado que "este es un primer paso importante" y que "es necesario saber en qué línea tienen que ir los Presupuestos para alcanzar mayoría. Si quiere mirar a la izquierda y en progresista, solo puede aprobarlos con EH Bildu".

La posibilidad de que el Gobierno foral -Geroa Bai, PSN y Podemos- pacte los presupuestos con EH Bildu coincide en el tiempo con que en Euskadi, fruto precisamente del fiasco del año pasado, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha cerrado la puerta al entendimiento con la izquierda abertzale.