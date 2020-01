El palacio de Rozalejo, de 'okupado' por el gaztetxe Maravillas a Instituto Navarro de la Memoria

Convertir al palacio del Marqués de Rozalejo en la sede de la Dirección General de Paz Convivencia y Derechos Humanos y del Instituto Navarro de la Memoria costará al Gobierno de Navarra unos cinco millones de euros. Así se lo han informado a este periódico fuentes del Gobierno de Navarra. De hecho, en presupuesto del departamento de Relaciones Ciudadanas del 2020 viene recogida una partida de un millón de euros “para la adecuación de los locales” y una inversión plurianual para los siguientes ejercicios. Asimismo, indican estas mismas fuentes, a esa partida también se le añadirán los gastos de un posible traslado intermedio de la sede hasta que concluyan las obras.

Para el comienzo de las obras, y por lo tanto para su finalización, todavía no se contemplan plazos ya que el estudio de arquitectos Tabuenca & Leache, quién se hizo con la adjudicación de la redacción del proyecto de rehabilitación del espacio en noviembre de 2019, todavía no ha terminado de redactarlo por lo que no se sabe cuándo empezarán las obras. Se desconoce, por tanto cuánto dinero del millón presupuestado para este año se destinará a la obra, que desde el Gobierno confían en que pueda empezar este mismo año.

Así, el Gobierno de Chivite continúa con el plan trazado por el anterior Ejecutivo liderado por Uxue Barkos de que el Palacio de Rozalejos, okupado por el gaztetxe Maravillas desde 2017 y hasta enero del 2019, acogiera la sede del Instituto de la Memoria. La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, defendió entonces la decisión argumentando que se trataba “de una oportunidad histórica para albergar este instituto en un edificio emblemático del centro de Pamplona”. La decisión generó numerosos enfrentamientos entre los socios de Gobierno Geroa Bai y EH Bildu a raíz de sus posturas totalmente contrarias acerca de la ocupación del inmueble. Finalmente, Uxue Barkos ordenó su desalojo, que se terminó de consumar en enero del año pasado tras una intervención de la Policía Foral y su posterior tapiado de las entradas.

En el resto de materias relacionadas con la Memoria Histórica el presupuesto del departamento recoge una partida de 290.000 euros para ampliar el programa de Escuelas con Memoria con la que se llevan a alumnos a participar en trabajos en fosas comunes. También se mantienen los convenios para continuar con las exhumaciones con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y como novedad de este año se ha creado una partida específica en torno al exilio navarro que permitirá, en el 80 aniversario de este proceso, impulsar un conjunto de actividades como un congreso sobre el exilio, un proyecto de recuperación de testimonios orales y una amplia propuesta expositiva.