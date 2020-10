El alcalde de Pamplona cuestiona el cierre de la hostelería en Navarra: “el problema es el botellón”

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), cuestiona que el cierre de la hostelería sea una medida eficaz para reducir el número de contagios después de que la presidenta de Navarra, María Chivite, anunciara este lunes nuevas restricciones en la comunidad foral que incluyen la limitación de entradas y salidas de la Navarra, la restricción de las reuniones en el ámbito privado a personas convivientes y el cierre de la hostelería. Todas ellas con una vigencia de 14 días. En una entrevista en Radio Euskadi, Maya ha apuntado a "los botellones y los pisos" como los principales culpables del incremento de positivos.

"Algo había que hacer, pero con los datos que tengo no cerraría la hostelería y controlaría más el uso de la vía pública. El problema son el botellón y los pisos, más que los bares y los restaurantes", ha señalado el alcalde de Pamplona, que ha indicado que este mismo martes se reunirá con los hosteleros de la ciudad para trasladarles la voluntad del Ayuntamiento de no cobrarles impuestos. Además, ha apuntado su intención de permitir a los bares y restaurantes abrir al menos las terrazas. "Merece la pena reestudiar esa opción, no ingresar en hostelería implica mayor paro".

Sobre la alta incidencia acumulada de Navarra y en concreto de la capital Pamplona, Enrique Maya asegura que parte del origen está en el inicio del curso escolar y universitario. "Con la llegada de los estudiantes se ha notado un repunte tremendo", ha asegurado, si bien ha matizado que "los ciudadanos están sensibilizados y en general cumplen".

Maya también ha destacado que los datos que reporta diariamente Navarra "son absolutamente reales" y que no están "maquillados". "Los datos son negativos, pero son los datos reales, lo que hay. Sería bueno tener poder tener más claro a nivel general si podemos comparar los datos de una comunidad con otra", ha señalado. Y es que Navarra es una de las comunidades que mayor porcentaje de casos diarios reporta al Ministerio de Sanidad, más de un 99%.