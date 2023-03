E.Leclerc Pamplona refuerza su compromiso con los productos navarros con más de 130 proveedores locales en su nueva campaña 'Las Alianzas Locales'

Consumir productos de proximidad o kilómetro cero, de calidad y de temporada cuya producción respeta el entorno natural y favorece el progreso económico y social del territorio. Esta es la apuesta que cada vez más consumidores están haciendo por un modelo de consumo responsable y sostenible. Pero para ello es necesario que los establecimientos apuesten también por ofrecer productos locales y de cercanía, y E.Leclerc Pamplona lo lleva haciendo desde hace más de 30 años.

Bajo el lema “Lo local es lo nuestro”, E.Leclerc Pamplona ha puesto en marcha este mes de marzo la sexta edición de ‘Las Alianzas Locales’, que tiene por objeto promocionar y ofrecer a sus clientes productos navarros. Durante más de tres décadas, este hipermercado ha tejido una red de más de 500 proveedores y 5.000 referencias de la región, convirtiéndose en la plataforma de distribución más importante de Navarra y poniendo a disposición de los consumidores la mayor oferta exposición de productos de pequeñas, medianas y grandes empresas locales, tanto en su tienda física como en su formato online.

Cuatro características diferencian a los productos locales de E.Leclerc: no hay intermediarios entre el productor y la tienda, son producidos a menos de 100 kilómetros, son productos de temporada y ejemplo del saber hacer, y contribuyen al desarrollo de la economía local.

Degustaciones y sorteo de productos

Los clientes que se acerquen hasta E.Leclerc Pamplona podrán elegir entre un amplio catálogo de productos locales de más de 130 productores navarros. Para celebrarlo, el hipermercado está organizando, con la colaboración de Reyno Gourmet, degustaciones de productos locales. Este viernes 10 de marzo, el chef Juan Carlos F. ofrecerá un showcooking o cocina en directo de 19:00 a 21:00 horas. Días más tarde, continuarán las degustaciones, en concreto el viernes 17 de marzo, en horario de 17:00h a 19:00h, y el sábado 18, en horario de 10:00h a 17:00h.

E.Leclerc Pamplona lleva más de 30 años apostando por los productos de Navarra con más de 500 proveedores y 5.000 referencias

Además, este año y como novedad, E.Leclerc Pamplona sorteará ocho lotes de productos y una noche con desayuno para dos personas por la compra de cualquier producto de las marcas Larrasoaña, Galar o Martiko. El ganador del sorteo se conocerá el 24 de marzo.

E.Leclerc, un proyecto empresarial y social

“Estamos muy orgullosos de nuestros productos locales, por ello abrimos nuestras puertas a los productores de Navarra, promoviendo sus productos y dinamizando la economía de la región. Cada vez se apuesta más por los productores locales, nosotros llevamos haciéndolo más de 30 años, ojalá que estos años sean tan solo el principio”, afirman desde la dirección desde E.Leclerc.

Esa apuesta por el producto local es uno de los pilares del Movimiento E.Leclerc, principal movimiento europeo de comerciantes independientes. Su filosofía de empresa se basa en compaginar un proyecto empresarial con un proyecto social, implicándose y participando en la vida colectiva de la localidad y contribuyendo con ello a su desarrollo económico. Sus principios fundamentales son, además de su política de precios (comprar más barato para vender más barato), la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la promoción del comercio justo, etc. Todos ellos con un objetivo primordial: defender los intereses de los consumidores.

Más de 130 productores navarros en esta edición

En la sexta edición de ‘Las Alianzas Locales’ participan más de 130 empresas y productores de Navarra. Son Pirineos Exdim, Carnes Echegor, Almameat, Golbai, Finca Sarbil, Goñi, Francisco Burusco, Disal, Vacunos Puente, Copanor, Ganados Gogorza, Galipienzo, Granja Jiménez, Grupo AN, Los Sanfermines, Arrieta, Ibero, Larrasoaña, Hortanco, Lacturale, Goshua, Dorrea, Larra, Ulzama, Kamiku, Kaiku, Lizarraga, Vidaurre, Casa Urrutia, Salinas, Verduras Aurelio, Appina, Graineco, Coposa, Florette, Valero Lafoz, Sagasti, Radvi, Charral, Planasa, Frutnavar, Loregar, Frutas Txiki, Verlise, Gobeies, Plis Plas, Finca Valle Arga, AjAos Izquierdo, Congelados de Navarra, Foody´s, Tutti Pasta, Frisa Precocinados, Fridela, Comercial Sadar, Chandon, Goikoa, Mucho Bueno, Arbizu, Embutidos Galar, Pamplonica, Martiko, Katealde, Etxenike, Salinas Girones, Viuda de Cayo, Anko, Conservas Asensio, Conservas Medrano, Bajamar, Conservas Rubio, El Navarrico, Conservas Baigorri, Dantza, Pedro Luis, Conservas J.Vela, Verdunavar, Gutarra, Carretilla, Conservas Agradecido, Sarasa, Urzante, Mendía, Artajo, La Maja, Cafés Plaza del Castillo, Subiza, Pedro Mayo/Orbea, Bebe, Aidin, Pastas Rosaura, Anaut, Bioandelos, Belsi, El Caserío, Grupo Apex, Ekolo, Bodegas Irache, Bodegas Ochoa, Bodega Inurrieta, Bodega Pago de Cirsus, Nekeas, Bodega Vega del Castillo, Bodegas Olimpia, Bodegas Azpea, Bodegas de Sarria, Bodegas San Martín de Unx, Licores Azanza, Pacharán Usua, Basarana, Baines, Bodegas Príncipe de Viana, Bodegas Otazu, Bodegas Marco Real, Bodega Castillo de Monjardín, Bodegas Gran Feudo, Sidrería Larraldea, Sidrería Toki Alai, Sesma Brewing CO., Morlaco Beer, Liv, +IN, Gigantes Platero, El tío Baliz, Giganteando, Sofidel, Tecnan, Jata, Reyno Gourmet, Alinar, Bodegas Vega del Castillo, Bodegas Manzanos, Alcaraván, Breedna, Loreki, Zucitola.