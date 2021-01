Chivite cree que es "cuestión de días" que el consejero del PNV Manuel Ayerdi sea imputado por el Supremo en el 'caso Davalor', lo que le obligará a dimitir

La presidenta de Navarra, María Chivite, cree que es "cuestión de días" que el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Manuel Ayerdi, reciba la notificación judicial para declarar como investigado en el 'caso Davalor', por el que el Tribunal Supremo ya ha acordado abrir diligencias previas en la causa abierta para investigar al que es el único consejero del PNV en el Ejecutivo navarro por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con las subvenciones por valor de 2,6 millones de euros que concedió, presuntamente de manera irregular, a la empresa Davalor Salud, que se encontraba en situación de insolvencia.

Chivite, que ha comparecido en el Parlamento foral ha petición de Navarra Suma, que ha cuestionado que la presidenta no haya cesado todavía al consejero, ha señalado que hasta que Manuel Ayerdi reciba la citación del juez no puede ser considerado como investigado. De confirmar el Supremo que le investiga, Chivite ha garantizado que su gobierno "cumplirá" y aplicará el artículo 68 de la Ley del Gobierno de Navarra, que fue modificado por el Ejecutivo de Uxue Barkos del que Ayerdi era vicepresidente, que recoge que "en el momento en que un cargo público electo o de libre designación conozca de forma fehaciente que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de la instituciones".

Javier Esparza, presidente de UPN, partido que presentó la querella contra Ayerdi, y portavoz de Navarra Suma en el Parlamento, le ha advertido a María Chivite de que puede estar "prevaricando" por no cesar al consejero, al entender que según el auto del pasado jueves por el que el Supremo acordó abrir diligencias previas en la causa abierta para investigar a Manu Ayerdi, el consejero ya es declarado imputado. En ese auto, el Tribunal todavía no cita a Ayerdi a declarar, por lo que desde el Gobierno de Navarra todavía no se le considera como investigado.

Así, María Chivite ha señalado que "en el momento en el que el señor Ayerdi reciba la comunicación y sea fehaciente su situación en el marco del procedimiento en torno a Davalor dejará de ser consejero como él ya mismo comunicó por escrito", algo que espera que suceda "en los próximos días". Como ha apuntado la presidenta de Navarra, el propio consejero de señaló por carta que dejaría el cargo en caso que que fuera citado por el Supremo en calidad de imputado. De no hacerlo, sería la propia presidenta la que debería cesarle de su cargo en cumplimiento del artículo 68 de la Ley del Gobierno de Navarra.

Unas horas antes de su comparecencia en la Cámara foral, en una entrevista en la Cadena Ser, preguntada por este tema y si ya tiene en mente el nombre de la persona que sustituirá a Manu Ayerdi en el Gobierno foral en caso de que se confirme que el Supremo le investiga, María Chivite ha asegurado que "no" porque es a Geroa Bai, socio del Gobierno foral, a quien le corresponde designarlo.