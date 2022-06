Chivite podría volver a gobernar en Navarra y Vox entraría en las instituciones, según una encuesta de EiTB

La socialista María Chivite podría volver a gobernar en Navarra en una coalición como la que le llevó al Palacio de Navarra en 2019 con Geroa Bai y la suma de Podemos e Izquierda-Ezkerra, formaciones que ya han anunciado que irán juntas a las elecciones, y con el apoyo de EH Bildu, ya sea en forma de abstención o de votos a favor. Según datos del EiTB Focus hecho público este miércoles a un año de que se celebren los comicios forales y municipales y con muchos elementos todavía en el aire, incluidos buena parte de los candidatos, Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, que todavía se desconoce si se va a reeditar, ganaría las elecciones tanto al Parlamento foral como al Ayuntamiento de Pamplona, si bien perdería apoyos con respecto a los comicios de 2019 que le imposibilitarían volver a gobernar en Navarra y le dificultarían reeditar su gobierno en el consistorio pamplonés. El sondeo además, pronostica la entrada de Vox en las dos instituciones.

El PSOE cierra filas con sus socios en Navarra y apuesta por agotar la legislatura

Saber más

La ficha técnica muestra que el sondeo se ha realizado mediante entrevistas telefónicas a 650 personas, de las que 400 fueron en Pamplona y 250 en el resto de la comunidad foral. Los datos se recogieron entre el 2 y 4 de mayo con un margen de error bastante elevado, del 3,84% en el caso de la encuesta al Parlamento de Navarra y del 4,89% en la del Ayuntamiento de Pamplona.

En la Cámara foral, el sondeo otorga la victoria a la coalición liderada por el regionalista Javier Esparza con 17 parlamentarios forales. La suma de UPN, PP y Ciudadanos perdería así un 12% de los apoyos alcanzados en 2019 y tres parlamentarios, que le alejarían todavía más de la mayoría absoluta (26) que necesitaría para devolver a los regionalistas al Palacio de Navarra. A este respecto, la encuesta prevé un nuevo acuerdo de coalición entre las tres formaciones de derechas que todavía no está confirmado y no tiene en cuenta a la plataforma de los diputados expulsados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que no descartan presentarse a las elecciones y que dividirían todavía más el voto de derecha. Recientemente el PP de Navarra ha tendido su mano a los dos diputados para sumarse al partido de cara a los comicios.

Parte de la pérdida de votos de Navarra Suma irían a parar a Vox, que entraría por primea vez en el Parlamento de Navarra con un 3,9% de los apoyos y dos parlamentarios.

Por su parte, el PSN de María Chivite igualaría el resultado conseguido en 2019 y con 11 parlamentarios estaría en disposición de liderar otro gobierno de coalición con Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y la fuerza de izquierdas liderada por Podemos e Izquierda-Ezkerra. Este hipotético gobierno necesitaría una vez más el apoyo de EH Bildu, que sería suficiente en forma de abstención. La coalición abertzale, según el sondeo, pasaría a ser la tercera fuerza más votada superando a la formación de Uxue Barkos, que perdería un escaño, pasando de 9 a 8. EH Bildu, cuya candidata será Laura Aznal tras el anuncio del adiós de Bakartxo Ruiz, ganaría dos parlamentarios y pasaría a tener 9 representantes en la Cámara foral. Podemos e Izquierda-Ezkerra mantendrían los tres representantes que ahora tienen por separado.

La gobernabilidad en Pamplona, de nuevo en manos del PSN

En Pamplona, Enrique Maya volvería a ser el candidato más votado si bien, al igual que sucede en el Parlamento, Navarra Suma perdería apoyos (en este caso de hasta seis puntos), pasando de 13 a 11 concejales. De esta forma la suma de las derechas se quedaría a tres representantes de la mayoría absoluta y el PSN volvería a tener la llave de la gobernabilidad en la capital de la comunidad foral, como ya sucedió en 2019 cuando con la abstención de sus cinco concejales permitió la investidura del candidato regionalista.

El candidato de EH Bildu, el exalcalde Joseba Asiron, ganaría un concejal y alcanzaría los 8 representantes. Para recuperar el bastón de mando precisaría de los apoyos del PSN, que volvería a lograr cinco concejalías, y de Geroa Bai, que también se mantendría en dos). En esta legislatura las tres fuerzas se han unido en varias ocasiones para tumbar propuestas de Navarra Suma, e incluso los Presupuestos de 2022, pero ya en 2019 los socialistas descartaron un apoyo directo a EH Bildu, de quien esperan dé más pasos en la condena del terrorismo de ETA.

Al igual que en el Parlamento de Navarra, Vox también lograría representación en el Ayuntamiento de Pamplona con un concejal y tanto Podemos como Izquierda-Ezkerra se quedarían fuera del Consistorio. La encuesta de EiTB contempla que estas dos formaciones se presenten por separado a los comicios, si bien ya han anunciado que lo harán en coalición, lo que les podría permitir lograr un representante ya que la suma de los votos de las dos formaciones supera el 5% de los apoyos.