Chivite ve premiada su gestión de la pandemia con hasta dos escaños, Navarra Suma retrocede y Vox se queda fuera

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de la socialista María Chivite obtendría un aprobado por parte de la ciudadanía navarra, que premiaría al PSN con hasta dos diputados más de celebrarse hoy elecciones. Así lo recogen los resultados del último ‘Barómetro de opinión pública’ presentado este lunes en el Parlamento de Navarra, y que estiman una caída en la representación obtenida por Navarra Suma -UPN, Ciudadanos y PP- y también por Geroa Bai -coalición de Socialverdes y PNV que forma parte del Gobierno con PSN y Podemos-. A la vez, el estudio recoge un mayor apoyo a Izquierda-Eskerra, el mismo número de escaños para EH Bildu y Podemos, mientras que Vox no lograría representación en la cámara foral si se convocaran comicios. No obstante, los resultados del informe realizado en septiembre no incluyen la coalición que por primera vez formarán Podemos e Izquierda Unida, cuyo acuerdo cerraron en noviembre, ni la incógnita sobre la reedición de Navarra Suma.

En concreto, según las 1.200 encuestas realizadas por investigadores de la Universidad Pública de Navarra el pasado mes de septiembre, la coalición de partidos de derecha se mantendría como la primera fuerza más votada, pero perdería entre uno y dos escaños al pasar de los 20 actuales a 18 o 19 diputados. El Partido Socialista de Navarra lograría entre 12 y 13 escaños, frente a los 11 actuales. Geroa Bai se quedaría con 7 (actualmente tiene 9), EH Bildu (7) y Podemos se mantendrían (2) e Izquierda-Ezkerra ganaría un diputado y se quedaría con dos.

Así, el Gobierno de Navarra conservaría los actuales 22 escaños o perdería uno a favor de Izquierda-Ezquerra, de forma que las fuerzas políticas de izquierda ampliarían su representación en detrimento del centro derecha. En el caso del partido de ultraderecha VOX, no lograría un mínimo del 3% de votos exigibles para lograr un diputado. De hecho, no ganaría significativamente apoyos y pasaría de un 1,31% de votos recibidos en 2019 a un 1,48%. Por otra parte, los resultados de las encuestas incluyen una horquilla de 0 a 2 escaños que obtendría la opción ‘otros partidos o voto en blanco’.

El VI Barómetro de Opinión Pública de 2021 ha sido presentado este lunes por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, y los miembros del equipo investigador de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Ernesto Pérez-Esain y Vidal Díaz de Rada. Según han explicado, el estudio trata también de ofrecer una fotografía sobre los efectos de la pandemia en la vida de los navarros y una valoración de la gestión de la crisis sanitaria por parte del Ejecutivo foral.

En concreto, los ciudadanos aprueban la gestión del Gobierno de Chivite con un 5,65. El 46,3% de la población encuestada considera que ha gestionado bien durante la pandemia y un 4,2% que muy bien. No obstante, hasta un 15,7% califica la gestión como mala y un 7,9% como muy mala. Por último, un 14,9% la califica de regular. En lo que respecta a la gestión particular realizada por la presidenta navarra, María Chivite, esta recibe un aprobado (5,46). Hasta un 44,5% de los encuestados la ve bien o muy bien, un 25,1% mal o muy mal y un 17,3% la considera regular.

En cuanto a la valoración de los portavoces parlamentarios, todos suspenden salvo la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, que es la que mejor nota saca con un 5,2. Rozan el aprobado la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, y el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ambos con un 4,9. Les sigue el socialista Ramón Alzórriz (4,3), la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón (4,2), y por último el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza (3,5).

Navarra Suma lo ve "un Tezanos" y Geroa Bai pide "prudencia"

Tras la presentación de este estudio que arroja malos resultados para Navarra Suma, el portavoz de la coalición y presidente de UPN, Javier Esparza, ha desconfiado de la manera en que ha sido realizado. Ha afirmado que “no se lo cree nadie” y ha instado al Partido Socialista a que convoquen elecciones si se muestra “tan satischecho”. En concreto, ha criticado la “aparición de un partido nuevo” en Navarra titulado como 'otros', sin mencionar cuáles, y que obtiene entre 0 y 2 escaños. “Una cuestión que nos parece sorprendente”, ha manifestado. “Esto no se lo cree nadie. Los que ha ocurrido es que han hecho un Tezanos, porque Tezanos es el único que va en la línea de lo que dice este Navarrómetro", ha indicado, en referencia al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, señalado que “otras encuestas a nivel nacional y diferentes comunidades autónomas, y en un momento político donde el centro derecha en todos los sitios está creciendo y el PSOE está bajando, resulta que Navarra es el único sitio en el que sucede lo contrario”.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, se ha mostrado satisfecho tras conocer los resultados de las encuestas. Ha considerado que el mayor apoyo que recibiría su partido supone “consolidar” la línea mantenida hasta el momento por el Gobierno de María Chivite y ha señalado que "el Gobierno de Navarra, la presidenta, y la gestión de la pandemia salen reforzados, pese a lo que decían algunos”, en referencia a lo que ha calificado como “deriva de la derecha”.

Los resultados de las encuestas, que arrojan datos negativos para Geroa Bai, han sido acogidos con “prudencia” por la portavoz de Geroa Bai y expresidenta de Navarra, Uxue Barkos, quien no obstante ha destacado el “liderazgo” parlamentario de su formación. “Leemos todos los datos, los más positivos para Geroa Bai sobre el liderazgo parlamentario y también los más negativos, como el 13,4% de voto de Geroa Bai en 2019 y que pasa a declarar que votará al bloque de formaciones políticas de 'otros' y no a los de representación política en esta casa", ha señalado.

Mayores dudas ha expresado el portavoz de la coalición abertzale, Adolfo Araiz, quien ha señalado las incógnitas a despejar en el panorama político, como la forma en la que concurrirán en los próximos comicios tanto Navarra Suma como Unidas Podemos. Así, ha abogado por “relativizar” los resultados, a la vez que ha criticado el “interés en hacer campaña de forma permanente”. “Nosotros creemos que en estos momentos es necesario hacer frente a los problemas que tenemos en relación a la pandemia”, ha señalado.

Por su parte, el portavoz de la formación morada, Mikel Buil, ha expresado su “satisfacción” de unos resultados que suponen haber “consolidado” el espacio que Podemos ocupa con dos escaños, los cuales conservaría. No obstante, ha reconocido que esto no es suficiente y que “se necesita un espacio mucho mayor” para “llevar a cabo las transformaciones” que plantea su partido. Además, ha aclarado que las encuestas fueron realizadas en septiembre, momento en el que "no se había forjado el espacio que se está liderado por Yolanda Díaz".

Por último, Marisa de Simón, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, ha mostrado su satisfacción por los resultados del estudio que estiman la obtención de un escaño más para esta formación. Ha considerado que esto “avala” la línea política defendida por el partido y que les da “una bomba de oxígeno importante con esa estimación que supone un aumento de dos puntos y dos escaños conseguidos con holgura, cerca del tercero". "El espacio de la izquierda transformadora crece, la tendencia es clara al alza”, ha señalado.