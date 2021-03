Los colegios navarros del Opus Dei sugieren que seguirán segregando por sexo a pesar de haberse comprometido a cumplir la normativa de la Lomloe

Los dos colegios del Opus Dei en Navarra, Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín sugieren que seguirán segregando a su alumnado por sexo en las aulas a pesar de que este lunes el consejero de Educación, Carlos Gimeno, anunció que estos centros se habían comprometido a cumplir con la normativa de la Lomloe y de la ley foral para poder renovar los conciertos educativos que finalizan este curso.

En un comunicado emitido por los dos colegios de forma conjunta explican que la solicitud de renovación del concierto incluía "un apartado en el que todos los centros solicitantes tenían que declarar expresamente su compromiso con el cumplimiento de la normativa" y han añadido que "como siempre y es lo habitual en un Estado de Derecho, los colegios Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga han cumplido y cumplirán el marco normativo actual, y el que se deriva de las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que la educación diferenciada es un modelo legítimo y no discriminatorio".

Con esta afirmación dan a entender que seguirán separando a niños y niñas por aula, lo que defienden "no es discriminatorio", a pesar de que tanto la normativa de la Lomloe como la ley foral de 1998 recogen que no podrán ser objeto de los conciertos aquellos centros educativos que únicamente admitan a alumnos de un solo sexo, o que impartan las enseñanzas en grupos separados por razón de sexo.

Ambos centros además, señalan que la Lomloe "es una ley cuestionada por amplios sectores de la sociedad" y a la que "se han presentado varios recursos de inconstitucionalidad, referidos a la libertad de elección de los padres, a la educación especial y a la educación diferenciada".

Desde el Gobierno de Navarra confían en que "cumplan con su compromiso de aceptar la normativa" y por tanto pongan fin a la segregación por sexos en las aulas. La presidenta María Chivite ha afirmado que no tiene "por qué no creer que vayan a cumplir, porque se han comprometido a cumplir con todo el bloque normativo, y el bloque normativo también es la Lomloe, que está en vigor y que hasta ayer mismo no se presentó ningún tipo de recurso. Todos estamos obligados a cumplir con la ley y ellos se han comprometido a hacerlo".

La jefa del Ejecutivo foral asegura que en la reunión mantenida con las direcciones de estos centros se les trasladaron alternativas como habilitar una disposición adicional para una prórroga de un año del concierto o una implantación progresiva eliminando ese modelo que segrega por sexos, "pero la respuesta de los centros educativos fue, y así tacharon en la casilla, el total cumplimiento de todo el bloque normativo y el bloque normativo es la Lomloe".

El lunes, el consejero de Educación anunció que en septiembre se realizará una inspección de oficio a estos centros para comprobar que ya no separan a niños y niñas por aulas. De seguir separando a niños y niñas, "podrían incurrir en un fraude que tendría consecuencias jurídicas, administrativas, económicas y educativas para las familias", apuntó.