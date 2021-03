El Gobierno de Navarra anuncia el fin de la segregación por sexo en las aulas

A partir del curso 2021-2022 en Navarra dejará de haber centros educativos que segreguen por sexo en las aulas. Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, que se ha felicitado por haber logrado que los dos colegios que separan a niños y niñas por aulas en la comunidad foral (los dos del Opus Dei) se hayan comprometido a cumplir normativa de la Lomloe y la disposición adicional de la ley foral que regula la financiación de los centros concertados, que recoge que no podrán ser objeto de los conciertos aquellos centros educativos que únicamente admitan a alumnos de un solo sexo, o que impartan las enseñanzas en grupos separados por razón de sexo. El Ejecutivo foral ha renovado el concierto a estos dos y a los otros 44 colegios que lo han solicitado hasta el 31 de agosto de 2027.

Las comunidades autónomas subvencionan con 130 millones a más de 70 colegios religiosos que separan a niños y niñas

Estos dos colegios, Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, aseguran en la documentación que han presentado al Departamento de Educación para la renovación del concierto que cumplirán los criterios legales recogidos en la Lomloe y en la ley foral, y que incluye dejar de segregar por sexo en las aulas de todos los niveles educativos. "Estos colegios han declarado que durante el periodo del 1 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2027 cumplirán los requisitos de la base primera de la convocatoria, y por lo tanto no pueden admitir a alumnado de un solo sexo o impartir las enseñanzas en grupos separados por razón de sexo o que, de cualquier otro modo, no apliquen el principio de coeducación", ha señalado el consejero.

Gimeno ha apuntado que no tiene "por qué dudar de que lo que han trasladado esos centros en una solicitud de concierto no sea cierto" y ha advertido de que "la gravedad de poder incurrir en un fraude de esas características tendría consecuencias jurídicas, administrativas, económicas y educativas para las familias" y ha anunciado que en septiembre el departamento que dirige realizará una inspección de oficio a estos centros para comprobar que ya no separan a niños y niñas por aulas. "Educación cumple estrictamente la ley y si luego no es así se generaría un escenario jurídico que ya está previsto en la norma y que el Departamento analizaría y procedería -a actuar-. No tengo por qué dudar de dos instituciones que acaban de declarar que cumplen los requisitos de las bases", ha aseverado.

Este compromiso de los centros del Opus Dei que segregan por centros en Navarra llega después de que Educación les haya ofrecido una extinción progresiva de los conciertos si no aceptaban los requisitos de la Lomloe "a fin de garantizar que los alumnos que actualmente están cursando una etapa educativa obligatoria pudieran terminarla con el concierto y dar tranquilidad a las familias afectadas", ha apuntado Carlos Gimeno. Si embargo, no ha sido necesario recurrir a esta opción ya que los colegios han aceptado acabar con la segregación, tal y como ha celebrado el consejero.

Cuatro colegios, pero solo dos centros

En Navarra son cuatro los colegios que separan por sexos en las aulas, dos de niños y dos de niñas. Sin embargo, jurídicamente son solo dos centros (Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga) para cumplir el requisito de la ley foral de 1998 para recibir conciertos. Así, cada uno de estos centros con doble nombre admite tanto a niños como a niñas, aunque luego los sepan por colegios. En el caso de Miravalles-El Redín, las niñas van a Miravalles, situado en Cizur Menor, mientras que los niños acuden a El Redín, en Pamplona. Ambos colegios están separados por 7 kilómetros.

Pasa lo mismo con Irabia-Izaga. Los niños van a Irabia, situado en el barrio de la Chantrea, en Pamplona, y las niñas a Izaga, en Cordovilla. Estos dos colegios también están separados por una distancia de casi 8 kilómetros. Según el consejero de Educación, a partir del curso 2021-2022, los cuatro colegios admitirán alumnado de los dos sexos.