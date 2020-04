El sistema sanitario de Navarra resiste la crisis del coronavirus multiplicando UCIs y medicalizando hoteles y residencias

La crisis del coronavirus está azotando con fuerza al sistema sanitario de Navarra, que ha tenido que activar todos sus efectivos para poder combatir la pandemia de la mejor forma posible. Para ello, desde hace ya unos días, la red sanitaria pública y privada de la Comunidad foral conforman un sistema "único" e "integrado" bajo la tutela de Alfredo Martínez Larrea, actual gerente del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), que con el Decreto Foral aprobado la semana pasada fue nombrado coordinador de todo el plan de contingencia de hospitales, y Juan Pedro Tirapu, jefe de Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del CHN, que fue designado mediante el mismo decreto, responsable de las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales.

En cuanto a recursos, la red pública cuenta con unas 1.100 camas del Complejo Hospitalario de Navarra, unas 200 de la Clínica Ubarmín, otro tanto de las del Hospital de Tudela y un centenar del Hospital de Estella. A ellas hay que sumar ahora las camas de las clínicas privadas y hoteles y espacios que han sido medicalizados y que están bajo el paraguas del Sistema Navarro de Salud (Osasunbidea). Son 260 camas de la Clínica Universidad de Navarra, 234 del Hospital San Juan de Dios, 40 de la Clínica San Miguel, 160 del Hotel Iruña Park, 60 del convento de las Esclavas de Cristo Rey de Tudela, 28 del Hotel Bed4you de Tudela 20 de la residencia Fuerte del Príncipe, 70 de la de Félix Garrido y 48 del balneario de Fitero en Tudela. También las camas del Hotel Bed4you de Pamplona de las que no se ha informado del número.

Respecto a las UCIs, el CHN ha multiplicado sus 40 plazas disponibles inicialmente monitorizando espacios, como algunas salas de despertar quirúrjicas, lo que ha permitido llegar hasta las 120 camas, a las que hay que sumar unos pocos puestos en los hospitales comarcales, 40 camas de UCI de la Clínica Universidad de Navarra y seis más, con posibilidad de duplicar esta capacidad, en la Clínica San Miguel.

Esta unión de recursos ha permitido que, por el momento, la capacidad de atención en los centros hospitalarios no se haya visto colapsada. La propia Consejera de Salud, Santos Induráin, ha negado que Navarra sea una de las Comunidades que están al límite de UCIs. Según los últimos datos oficiales publicados este miércoles, había en los distintos centros hospitalarios de Navarra 698 personas ingresadas con coronavirus, y de ellas, 85 se encontraban recibiendo atención en la UCI. Por ello, Navarra todavía cuenta con un margen de ocupación de sus centros médicos. Según ha indicado la consejera Induráin, hasta la fecha hay 404 camas destinadas a pacientes Covid-19 en el Complejo Hospitalario de Navarra y, de las cuales, 236 están ocupadas. Eso sí, ha apuntado que están "preparados" para ampliar ese número si la situación cambia.

Recursos extrahospitalarios

Gran parte del mérito de que el sistema navarro de Salud no haya sufrido ninguna situación de saturación hasta la fecha está en que la mayoría de los pacientes contagiados por coronavirus en la Comunidad foral -1.377- se encuentran bajo el régimen del sistema de hospitalización a domicilio, a los que se atiende vía telefónica desde todos los centros de salud y consultorios de Navarra, así como centros de urgencias extrahospitalarias y de consultas. Para los pacientes que no puedan aislarse en sus casas porque no tienen espacio suficiente, o directamente son personas sin hogar, el Gobierno de Navarra ha destinado una residencia en Pamplona que operará a partir de este martes y que podrá acoger hasta 20 personas.

También se han medicalizado espacios como el Hotel Iruña Park, que se ha transformado para contar con 160 camas de hospitalización a domicilio. También la residencia de las Esclavas de Cristo Rey, en Burlada, que se ha previsto para personas que estén de alta hospitalaria pero que precisen un seguimiento en aislamiento. Para esta modalidad también están los hoteles Bed4U, de Pamplona y Tudela.

Además, para acoger a profesionales se han habilitado el Hotel Maisonnave y El Toro pueden acoger a aquellos en convalecencia por coronavirus y Los hoteles Tres Reyes, Blanca de Navarra, Albret y Sancho Ramírez para alojamiento de profesionales sanitarios.