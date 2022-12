Todas las derechas salen a la calle en Navarra contra Sánchez y a favor de la Guardia Civil

Todas las derechas se han unido en Navarra para concentrarse en Pamplona contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el acuerdo alcanzado con EH Bildu que pone fecha al traspaso de las competencias de Tráfico a la Policía Foral, cuestión que ya se había acordado con el Gobierno de Navarra, que está recogido en LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, y que no supone la expulsión de la Guardia Civil de la comunidad foral.

Navarra y el Estado se preparan ya para financiar a la Policía Foral tras el traspaso de Tráfico

Saber más

A la concentración, convocada por una decena de asociaciones y a la que han acudido más de un centenar de personas, han asistido representantes políticos de todas las formaciones de derechas. Así, han estado entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán; la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el presidente de Vox, Santiago Abascal; los diputados navarros expulsados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero, y el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya.

Todos ellos han coincidido en condenar que Sánchez haya pactado con EH Bildu “expulsar de Navarra a la Guardia Civil de tráfico”, en referencia al traspaso de estas competencias a Navarra, algo que distintos ejecutivos anteriores ya habían acordado, incluido el del PP de José María Aznar en el año 2000 con el entonces jefe del Ejecutivo navarro Miguel Sanz, de UPN. El acuerdo con EH Bildu únicamente pone fecha (31 de marzo) al traspaso de las competencias, cuestión que la propia presidenta de Navarra María Chivite, ya había avanzado anteriormente que se produciría “antes de finalizar la legislatura”.

Durante el acto se ha dado lectura a los nombres de los guardias civiles asesinados en Navarra por ETA y los guardias civiles navarros asesinados en otras comunidades. Las asociaciones convocantes afirman que con el pacto entre el Gobierno de España y EH Bildu “se trata a la Guardia Civil como moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos, retirándoles la competencia de Tráfico”.

Moción de censura a Sánchez

En la concentración, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha insistido en la “necesidad” de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “de un paso al frente” y presente una moción de cesura a Sánchez. “El líder de la oposición no solo tiene privilegios de estar sentado en un sitio privilegiado en los actos, el líder de la oposición tiene responsabilidades y ahora es cuando tiene que ejercer su responsabilidad, nos tiene que defender a todos, tiene que dar ese paso, tiene que demostrarle a los españoles que hay una alternativa no solo política, sino moral, al Sanchismo, y el señor Feijóo no va a poder huir de su responsabilidad, que es dar un paso frente y presentar una moción de censura y hacer que Sánchez dé la cara”, ha afirmado.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha descartado la moción de censura y, en línea con lo expuesto por Feijóo, ha solicitado un adelanto electoral. “En una situación tan crítica como la que se encuentra España, la responsabilidad no se puede encomendar única y exclusivamente a 350 diputados, es necesaria la convocatoria de unas elecciones generales y que sean los españoles los que den y quiten razones”, ha dicho.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también se ha mostrado partidario de una moción de censura y ha reclamado a Feijóo una “reflexión” sobre “la importancia política en estos momentos de esa moción de censura, para poder contar a los españoles con todo detalle qué está pasando”.