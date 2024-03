Las derechas tumban una declaración de condena al intento de asalto de un grupo de agricultores al Parlamento de Navarra

Las derechas han tumbado en Navarra una declaración institucional de condena al intento de asalto al Parlamento foral que protagonizó el pasado jueves, coincidiendo con la votación de los presupuestos, un grupo de agricultores entre los que se encontraba un alcalde de UPN. El partido regionalista, además de PP y Vox, han impedido que se aprobase una declaración presentada por la presidencia de la Cámara por incluir la palabra “asaltar”.

El texto, que sí ha contado con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin pedía condenar “los graves sucesos ocurridos durante la celebración del pleno del pasado 7 de marzo cuando un grupo de personas concentradas frente a su sede intentaron irrumpir por la fuerza en el interior del edificio y asaltar el Parlamento de Navarra”. En un segundo punto, se solicitaba que la Cámara reafirmara su “carácter abierto” y su “disposición en atender y canalizar las legítimas reivindicaciones de todo tipo de asociaciones y colectivos de nuestra comunidad siempre que estas sean trasladadas de forma pacífica y por las vías establecidas para ello”.

UPN y PP se han abstenido y Vox ha votado en contra por incluir la palabra “asaltar” y, según ellos, “criminalizar” a los agricultores, que “ya se han disculpado”. “Con UPN que no cuenten para criminalizar a los agricultores y hacer ver que son como los CDR catalanes o los seguidores de Trump. Exageraciones, ninguna; lo sucedido el jueves responde a un intento desorganizado, a todas luces, espontáneo de entrar por la fuerza en el Parlamento con la pretensión de ser escuchados; fue fruto de los nervios, de la tensión”, ha señalado el presidente de UPN, Javier Esparza. Y ha añadido: “No creo que sea un asalto”.

UPN ha presentado una declaración alternativa en la que no se incluía la palabra “asaltar” y que tampoco ha sido aprobada. “UPN no ha querido poner la palabra asalto y no sabemos si es para proteger a sus cargos públicos que fueron los estiletes y las puntas de lanza del asalto a este Parlamento”, ha indicado el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz.

En paralelo, la Policía Foral continúa trabajando en el análisis de las imágenes para identificar a los agricultores que trataron de entrar por la fuerza en el Parlamento. Por el momento se ha identificado a doce y se estudia si podría tratarse de un delito recogido en el artículo 493 del código penal: “Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.