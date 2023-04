La dirección de Volkswagen confirma que no fabricará baterías en Navarra

La dirección de Volkswagen Navarra ha informado este lunes al comité de empresa de que actualmente no hay financiación prevista por parte del grupo automovilístico para instalar una fábrica de montaje de celdas de baterías en la planta de Landaben.

El presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, ha explicado que los sindicatos se han reunido este lunes con el comité ejecutivo de la fábrica y “en esa reunión el presidente del comité ejecutivo nos ha informado de que el proyecto de fábrica de montaje de celdas de baterías se ha trabajado también desde dentro, conjuntamente con Seat, que es completamente viable desde el punto de vista económico e industrial, pero que hoy no tenemos financiación, el grupo no ha designado financiación para que se haga” en Landaben.

El comité de empresa ha trasladado a la dirección que “queremos seguir escalando en nuestra petición para obtener respuestas a las preguntas que tenemos, porque nadie nos dice por qué en Seat sí en Volkswagen Navarra no, nadie nos explica el por qué de la no disponibilidad para hacer esa inversión”.

Así, ha afirmado que “queremos respuestas” y ha pedido a la dirección de Landaben que “se sume a nuestra petición y que cuanto antes podamos tener una reunión” con la dirección del grupo automovilístico. Morales ha confiado en que en la próxima semana puedan tener una respuesta desde Wolfsburg a su petición de reunión.

El presidente del comité de empresa se ha mostrado “convencido de que se le puede dar la vuelta a la situación, tenemos los argumentos y la razón en base al trabajo de la plantilla”.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el Gobierno de Navarra haya ofrecido suelo para instalar esta fábrica en la Ciudad del Transporte, Alfredo Morales ha indicado que no dispone de información pero ha señalado que no le parecería “correcto” si esto fuera así. “Si hay alguna operación detrás de todo esto que esté buscando alternativas en contra de lo que estamos planteando no sería correcto porque sería dejar en el aire 600 empleos de Volkswagen Navarra”, ha señalado.