Trabajadores de Volkswagen piden fabricar baterías en Navarra: “Tenemos 600 puestos de trabajo en el aire”

El comité de empresa de Volkswagen Navarra ha reclamado este viernes que la compañía tenga dentro de la planta de Landaben la fábrica de montaje de celdas de baterías para garantizar el empleo. De lo contrario, ha advertido de que hay 600 puestos de trabajo “en el aire” a partir del año 2027. El presidente del comité, Alfredo Morales (UGT), ha afirmado que esta fábrica debe estar dentro de la planta de Landaben “porque aporta valor añadido, porque esa tecnología es clave para el desarrollo tecnológico e industrial de la fábrica, y porque va amortiguar el déficit de personal a partir del año 2027”. “La fábrica de montaje de celdas hace que no tengamos excedentes. Si no, tenemos 600 puestos de trabajo que están en el aire a partir de 2027”, ha señalado, según recoge Europa Press.

Volkswagen dejará de fabricar el Polo en Navarra cuatro décadas después

Más

Alfredo Morales ha explicado que la dirección de Volkswagen Navarra ha trasladado al comité que la decisión sobre la fábrica de baterías “no compete a esta dirección” sino a “ámbitos superiores” por lo que el comité de empresa pedirá, con la colaboración del comité mundial, ser recibido por la dirección del grupo. Morales, acompañado de delegados del resto de sindicatos que componen el comité (CCOO, ELA, LAB y CGT, además de UGT) ha explicado que en los próximos años, y dentro del proceso de transformación para la fabricación del coche eléctrico, va a haber una bajada de producción. “Los volúmenes bajan sustancialmente en 2024 y se desploman en 2025, continuando con el desplome hasta mediados de 2026”, ha dicho.

Por ello, ha afirmado que se deben acordar “medidas que garanticen la empleabilidad para estos años” porque “hoy no tenemos garantía” y ha recordado que el convenio colectivo finaliza en diciembre de este año. Morales ha explicado que el comité ya venía trasladando que hasta llegar al año 2026 “íbamos a atravesar una pequeña travesía en el desierto pero no éramos conscientes de la magnitud de esa travesía”. Así, ha señalado que a partir de abril de 2024, con el fin de la producción del modelo Polo para Europa, a lo que se unirá la normativa EU7, que afectaría a 2025 y 2026, se va a dar una bajada de producción, lo que hay que combinar con el proceso de transformación y reconversión que la planta va a tener para que en 2026 fabrique dos vehículos eléctricos. “Se escapa a nuestra compresión que alguien esté dudando que no tengamos esa fábrica de ensamblaje de celdas de baterías en Volkswagen Navarra, más allá de dársela a un tercero para hacer esa inversión”, ha indicado.

Alfredo Morales ha explicado que esta fábrica es “un proyecto que se ha trabajado conjuntamente con Seat, los técnicos de Volkswagen Navarra han trabajado para elaborar un proyecto que sea sostenible, viable y que le dé un futuro a esta fábrica, un futuro que nos merecemos más allá de 2026”. Además, el presidente del comité de empresa ha señalado que, “si por parte del Gobierno de Navarra se ha trabajado conjuntamente con Volkswagen Navarra para deshacer ese lazo ferroviario en Volkswagen, con unas inversiones de 40 millones, porque era necesario para el desarrollo de esta fábrica y para la sostenibilidad en el transporte, ¿alguien podría entender que se esté trabajando para buscar una ubicación diferente a esta?”.

Alfredo Morales ha afirmado que “queremos el mismo trato en nuestra planta que en otras plantas” y ha dicho que “no contemplamos” que la fábrica de montaje de baterías no se implante dentro de la fábrica de Landaben. El presidente del comité ha explicado que tienen información de que se podría estar buscando otro emplazamiento para la fábrica en Navarra y ha apuntado que en ese ámbito el consejero responsable de Industria es el que podría decir algo. En la rueda de prensa han intervenido asimismo representantes de CCOO, ELA, LAB y CGT, quienes han incidido, al igual que Morales, en la importancia de que la planta de Landaben tenga la fábrica de celdas y han apelado también al Gobierno de Navarra en ese sentido.