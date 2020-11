EH Bildu se felicita por haber conseguido que Chivite no pactara con Navarra Suma los Presupuestos

EH Bildu se ha felicitado por haber logrado un acuerdo con el Gobierno de Navarra para los Presupuestos de 2021 y porque el pacto haya supuestos que "Navarra Suma no condicionara ni las negociaciones ni la consecución de un acuerdo del Gobierno de Navarra con EH Bildu". En una rueda de prensa en la sede que la coalición abertzale tiene en Pamplona, su portavoz, Bakartxo Ruiz, ha destacado que "Navarra Suma no ha conseguido imponer su veto" en la negociación", refiriéndose a la oferta que hizo a María Chivite de facilitar la aprobación de las cuentas del Ejecutivo foral con la abstención de sus 20 parlamentarios a cambio de excluir de las negociaciones a la formación abertzale.

Desde EH Bildu, que con el pacto formalizado este mismo sábado con el Gobierno de Chivite también se abstendrá en el pleno para permitir la aprobación de los Presupuestos, hay querido descartar que el acuerdo suponga un pacto de legislatura, si bien marca un "camino a seguir. Recuerdan que, pese a que hubo "buen entendimiento" en las negociaciones desde el principio, también se produjeron "discrepancias", sobre todo en materia fiscal que terminaron retrasando la firma del acuerdo. El portavoz en materia fiscal y económica de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apuntado que tras más de 6 reuniones y "muchas llamadas y conversaciones" lograron llegar a un entendimiento y firmar el pacto "esta misma mañana" de sábado.

Un acuerdo que califican de "buena noticia para Navarra" porque supone un modelo de justicia social, inversión pública, sobre todo en Educación, Salud y Derechos Sociales, "frente al modelo de la derecha que propone una rebaja de impuestos que favorezca a los sectores más privilegiados, por que el sector público sea subsidiario del privado y que apuestas por recortes en la Administración y en los servicios públicos", ha solemnizado Bakartxo Ruiz. "Afortunadamente el Gobierno de Navarra no ha entrado al juego perverso que le ha plantado Navarra Suma", una formación que, ha afirmado, que "más allá de sus obsesiones y su discurso caduco, no tiene un proyecto para una ciudadanía de Navarra que, estamos convencidas, no quiere repetir viejas recetas".

La portavoz de EH Bildu ha subrayado que "estos presupuestos no son un punto y final" sino que "deben servir para seguir avanzando, sabiendo que queda mucho camino por recorrer para garantizar unos servicios públicos universales, para garantizar que el conjunto de la ciudadanía navarra tenga una vida digna y un modelo social y económico que sitúa los cuidados en el centro de las políticas". Con estas cuentas, ha asegurado Bakartxo Ruiz, se consigue "consolidar las políticas y líneas presupuestarias que se habían ido desarrollando a lo largo de los últimos años", si bien "no son las que habría hecho EH Bildu".

Y es que el acuerdo recoge una serie de "prioridades compartidas" entre el Ejecutivo foral y EH Bildu como son: hacer frente a la crisis en términos sociales y sin dejar a nadie atrás, "en dirección opuesta a la que se aplicó en la crisis anterior", el compromiso para el fortalecimiento de los servicios públicos y la apuesta decidida a nivel público por los cuidados y la protección social, el aumento de los recursos en salud, educación, derechos sociales, cultura y políticas de empleo, priorizar los recursos en infraestructuras de los territorios en base a las necesidades de las personas, la rentabilidad social y su cohesión o la apuesta clara y decidida por las políticas de sostenibilidad ambiental y el compromiso para repensar la política fiscal, "en el momento en que la actual situación de crisis sanitaria, social y económica se supere, para avanzar hacia la justicia social y la generación de recursos propios".