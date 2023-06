Esparza, sobre el ofrecimiento del PP de integrar en su lista a candidatos de UPN: “Si no fuera tan serio, parecería un chiste”

El presidente de UPN, Javier Esparza, culpabiliza al PP de que por primera vez en la historia la derecha vaya dividida a las elecciones generales, después de que este miércoles las dos formaciones confirmaran su divorcio definitivo. Esparza ha calificado además de “chiste” el último ofrecimiento del Partido Popular, que los candidatos de UPN se integran como independientes en la lista del PP para no dividir el voto de la derecha el próximo 23 de julio. “Si no fuera tan serio, esto parecería un chiste”, ha aseverado.

“El Partido Popular sacó 20.000 votos y UPN tiene 92.000, hace quince días. Creo que no son conscientes. El centro derecha en Navarra se aglutina en torno a UPN. Se acaba de demostrar en estas elecciones forales y municipales”, ha señalado el líder de los regionalistas, quien ha asegurado que la voluntad de UPN era la de concurrir con el PP a las generales, como venían haciendo desde 1982, circunstancia que ha apuntado, desechó el PP. “El PP no quiere un acuerdo y quiere intentar trasladar el relato de que quien no quiere el acuerdo somos nosotros. Por eso se llama a última hora, por eso no se convoca una reunión y por eso finalmente te dicen que en la plancha encabeza el del Partido Popular. Cualquiera que entienda Navarra sabe que es inaceptable”, ha sentenciado.

Con todo, Esparza ha avanzado que los diputados regionalistas en el Congreso darán su voto a Alberto Núñez Feijóo si se presenta a la investidura. “Nosotros queremos que Feijóo sea presidente, pero vamos a ser exigentes con Feijóo si finalmente tiene la Presidencia del Gobierno. Queremos que el Gobierno de España invierta en Navarra, vamos a defender los intereses de los navarros”, ha apuntado.

Si finalmente no llegan a un acuerdo, UPN y PP se presentarán por separado cada uno con sus siglas. En una traslación de los datos de las elecciones forales y municipales de 28 de mayo -una muestra mucho más amplia y representativa que la de cualquier encuesta para ver tendencias-, el PP se quedaría sin representación en el Congreso por Navarra y los partidos que se repartirían los cinco escaños serían UPN (2), PSN (1), EH Bildu (1) y Geroa Bai (1).

Se da la circunstancia de que UPN y PP -antes Alianza Popular- han concurrido siempre en las elecciones generales desde 1982 (UPN se fundó en 1979 como una escisión de UCD). Además, desde 1991 y hasta 2008 el PP dejó de existir en Navarra tras un acuerdo político con los regionalistas con el que los miembros del PP de Navarra se integraron en UPN a cambio de que los diputados regionalistas formasen parte del grupo del PP en el Congreso. En 2008 el acuerdo saltó por los aires cuando el presidente de UPN, Miguel Sanz, anunció que apoyaría los presupuestos generales del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con todo siguieron presentándose juntos en las siguientes elecciones generales hasta el año 2019, cuando Javier Esparza alcanzó un nuevo acuerdo con el PP, aunque diferente, en esta ocasión en una coalición en la que también está Ciudadanos, para presentarse bajo la marca Navarra Suma a las elecciones forales, municipales y generales de aquel año.