Dos fallecidos más con COVID-19 en Navarra tras una jornada que deja otros 89 positivos

Navarra ha notificado este domingo 89 nuevos casos positivos de infección por COVID-19. Se han realizado 1.291 pruebas (926 pruebas PCR y 365 test de antígenos), por lo que la tasa de positividad se situó en un 6,9%, algo más baja que en la jornada anterior. Son ya 52.725 los casos totales, de los que 1.120 han fallecido. Los dos últimos decesos se han confirmado en las últimas horas. Este sábado murió un hombre de 88 años y una mujer de 81 años lo hizo en los días previos, informa Europa Press.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 42% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 22% y en la de Estella, el 20%. Los demás positivos (16%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con el 25% de los casos, seguido del de los menores de 15 años, con el 22%. A continuación, se sitúan los grupos de 15 a 29 años con el 17% y el de los mayores de 75 años, con el 13% . Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años, con el 12% y el de 30 a 44 años, con un 11% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 42,1 años. Con respecto al género, el 53% de los casos son hombres y el otro 47%, mujeres.

Por otro lado, 76 pacientes están ingresados con COVID-19 en los centros de la comunidad foral, cuatro más que el día anterior. Han sido cinco los ingresos en las últimas 24 horas. Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, de esas 76 personas 17 se encuentran en puestos UCI (una más) y otras ocho en hospitalización domiciliaria (dos más). Los demás, 51 pacientes, están en planta (uno más).

En cuanto a los últimos datos del proceso de vacunación, este sábado se pusieron 685 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 99.140, de las 109.485 recibidas hasta el momento. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 31.076, 52 más.

Balance policial: 94 denuncias

Asimismo, la Policía Foral ha informado de que ha interpuesto este puente de San José 94 denuncias relacionadas con infracciones de la normativa sanitaria. 28 han sido por incumplimiento de las medidas de confinamiento perimetral, 19 por no usar mascarilla o hacerlo incorrectamente, 14 por incumplimientos de aforo tanto en el ámbito privado como en la vía pública, 13 por incumplimientos del toque de queda, 11 por botellón, cinco por fumar en la vía pública y cuatro por incumplimiento de aforo y horarios en bares, restaurantes o cafeterías.

Además, patrullas de la Policía Foral han acudido a 23 requerimientos ciudadanos para mediar en peleas o molestias vecinales y comprobar para el cumplimiento de la normativa contra la COVID-19. Se ha acudido a Alloz (comida organizada con exceso de aforo), Alzuza (posible fiesta en casa de urbanización privada a la que no se puede acceder), Ansoáin (apoyo a la Policía Municipal por grupo de jóvenes haciendo botellón), Aoiz (por dos posibles fiestas en domicilio en una de las cuales no se constata infracción, mientras que en la otra el propietario de la vivienda es trasladado a CHN con una presunta intoxicación), Barañáin (fiesta en domicilio con varias personas denunciadas), Beriáin (veinte jóvenes sin mascarilla), Castejón (exceso de aforo en bar identificando a los presentes), Elizondo (botellón con cinco denunciados), Orkoien (botellón), Peralta (posible incumplimiento de aforo en competición de padel, en la que no había incumplimiento), Pamplona (exceso de aforo en interior de bar con 120 personas) y Tafalla (por posible exceso de aforo en bar pero sin que hubiera infracción al estar seis personas convivientes en una mesa).

Por peleas y molestias vecinales se han movilizado recursos a Cendea de Iza (dos menores tirando piedras a vehículo), Carcastillo (conflicto de pareja), Cascante (ruidos vecinales), Etxauri (ruidos vecinales), Figarol (varón causando molestias en una tienda), Milagro (conflicto de pareja), Noáin (varios jóvenes en una bajera identificados y propuestos para sanción), Orkoien (pareja peleándose), Pamplona (conflicto de pareja) y San Adrián (ruidos vecinales).