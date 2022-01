El Gobierno de Navarra llama “xenófobo” al alcalde de Pamplona

El consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha acusado al alcalde de Pamplona, Enrique Maya de "xenófobo" por haber responsabilizado a los extranjeros "del supuesto aumento de la inseguridad" en la capital navarra. En un hilo en Twitter, Santos ha afeado la actitud del alcalde, que sin datos señaló a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Navarra como los responsables de la subida de delitos.

Enrique Maya, que la semana pasada ya relacionó a los "extranjeros" con el aumento de los delitos, ha vuelto a asegurar este martes que existen denuncias contra ‘menas’ –Menores Extranjeros No Acompañados– sin proporcionar ningún dato, una vez el Gobierno de Navarra ha aclarado que no existen denuncias a este respecto. El alcalde de Pamplona ha llegado a asegurar que "casi todas las personas que cometen delitos no son nacidas aquí". "Eso tampoco es xenofobia, ni nada de nada, es una realidad", ha indicado después.

El Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno han confirmado que ningún menor titulado por el Ejecutivo foral ha sido denunciado por esta causa.

Esto no vale si quien emite discursos xenófobos tiene la relevancia de ser el alcalde del mayor municipio de Navarra quien culpa a menores extranjeros tutelados por el Gob. del supuesto aumento de la inseguridad. Sin datos. La trampa es que relacionemos delitos y extranjeros. — Eduardo Santos Itoiz (@ESantosItoiz) 18 de enero de 2022

Eduardo Santos le ha afeado que "tire del manual de la ultraderecha" al relacionar delitos y extranjeros y le ha pedido que rectifique sus palabras.

"Es un discurso xenófobo, impropio del representante de la capital de la Comunidad Foral. Independientemente de lo que busque con él debe ser rechazado por falso y por generar un discurso racista que no es inocuos. Tiene consecuencias para las personas que son discriminadas", ha lamentado el consejero.

La realidad,por supuesto,es la que él dice.Siempre queda huir diciendo literalmente que “casi todas las personas que cometen delitos no son nacidas aquí” responsabilizando a toda la población migrante de la delincuencia delitos de manera exclusiva.O,como diría él,casi exclusiva. — Eduardo Santos Itoiz (@ESantosItoiz) 18 de enero de 2022

Santos ha finalizado el hilo apuntando que la consejería de Políticas Migratorias que él dirige "no se va a apartar del camino de construir una sociedad mejor en la que, superando las dificultades, que siempre existen, todas las personas puedan convivir en paz".