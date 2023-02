La huelga de letrados provoca la suspensión de 800 juicios y 1.800 asuntos pendientes de admisión en Navarra

La incidencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en Navarra ha provocado hasta el momento la suspensión de 800 juicios, 1.800 asuntos pendientes de admisión y 10 millones de euros pendientes de entrega, según afirman UPSJ (Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia) y CNLAJ (Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia).

En una nota de prensa, recogida por Europa Press, han criticado que el Ministerio de Justicia “ha tardado un mes en comenzar las negociaciones” con el comité de huelga. Periodo en el que “nada ha hecho” para “arreglar la situación con la Administración de Justicia, ni por el bien de los funcionarios, los ciudadanos, y los profesionales afectados”. Este lunes se retomarán las reuniones con el comité de huelga “pero no se prevé una solución inmediata al conflicto”. “Tal vez Ministerio de Justicia se ha dado cuenta ahora de que, aparte de sus labores cotidianas, los LAJ son también una pieza fundamental en las elecciones: todos los secretarios de todas las Juntas Electorales (de zona, provinciales, autonómicas y central) son LAJ”, han apuntado.

Por otro lado, han acusado al Gobierno de Navarra de ponerse “de perfil ante el evidente descalabro de la Administración de Justicia en su territorio”. “Esto a pesar del coste que conllevará la recuperación del trabajo atrasado por las jornadas de huelga y que el Gobierno de Navarra tendrá que afrontar” y que “puede alcanzar un millón de euros dado que la oficina judicial no puede mitigar ese retraso con su jornada ordinaria”, ha destacado. “Los LAJ queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero no podemos dejar que se repita lo que pasó en abril del último año, cuando los LAJ suspendimos una huelga por unos compromisos del Ministerio que este luego no cumplió”, han destacado. Así, han subrayado que “vamos a mantener las medidas de presión cuanto sea necesario hasta alcanzar un acuerdo efectivo que dé cumplimiento a la ley conforme a lo prometido por el Ministerio hace casi un año”.