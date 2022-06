El fuego avanza en el este de Navarra pese a la lucha de voluntarios, la UME y bomberos de cuatro autonomías

El fuego continúa avanzando por el este de Navarra. Los servicios de emergencia centran sus esfuerzos en tratar de sofocar los dos focos que se mantienen más activos en estos momentos, con especial atención en el de Gallipienzo, que a última hora de la tarde de este lunes obligó a desalojar a los vecinos de la localidad. Varios hidroaviones, así como efectivos de los bomberos de Navarra y de la UME por tierra, tratan de perimetrar el fuego en la zona para frenar su avance. Mientras, el otro gran foco activo, el de la zona de la sierra de El Perdón, se encuentra “orientado” hacia su estabilización, según ha apuntado el vicepresidente y consejero de Interior, Javier Remírez.

Los incendios en distintos puntos de Navarra, en fotografías y vídeos

Saber más

A medida que los servicios de emergencias continúan con las labores de extinción, los vecinos de algunas localidades evacuadas durante los últimos días están pudiendo regresar a sus casas. Es el caso de los habitantes de San Martín de Unx, que en las últimas horas se han sumado a los de Guirguillano, Artazu, Viguria, Arzoz, Arguiñáriz y Ujué, que también han sido devueltos a sus localidades. Otros ocho municipios siguen evacuados por el riesgo de rebrote o por la cercanía de las llamas. Son Lerga, Olleta, Eslava, Maquirriain, Gallipienzo Viejo, Sansoain, Amatriain, Gallipienzo Nuevo.

🚨 Los esfuerzos del dispositivo de extinción se concentran en dos grades focos



ℹ El #IFUjué, especialmente activo en la zona de #Gallipienzo



ℹ El #IFLegarda, activo en la zona de #Arzoz



El resto de focos están en fase de estabilización#IIFFNavarra #IFOlleta#IFSigüés — 112 Sos Navarra / Nafarroa (@112_na) 21 de junio de 2022

Según informan desde el Ejecutivo foral, Gallipienzo, que se veía amenazado a primeras horas de la noche por un frente muy activo, se “ha salvado” gracias a la acción de los bomberos y a la efectividad de los cortafuegos preparados por el Guarderío de Medio Ambiente con bulldozers y maquinaria agrícola aportada y manejada por los vecinos. Los cambios de dirección del viento lo han orientado tanto hacia Ujué como Cáseda aunque ha podido ser contenido a la espera de la intervención de los medios aéreos, que realizan descargas de agua desde que las condiciones de visibilidad lo han permitido. La empresa Viscofán ha puesto sus equipos contraincendios a disposición del dispositivo que lucha contra el fuego.

Todos los efectivos disponibles del Servicio de Bomberos de Navarra, así como los del Guarderío de Medio Ambiente, siguen trabajando en la extinción del fuego junto a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y los aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y las comunidades de Aragón, La Rioja y Castilla La Mancha. Son ya 17 los medios aéreos que combaten las llamas: cuatro aviones Foca a los que se suma otro de coordinación, y doce helicópteros, los tres del Gobierno de Navarra, dos de la BIF de Cuenca, dos de la BRIF de Daroca, dos de la BRIF de Lubia, dos de la BRIF de Guadalajara y el helicóptero pesado Kamov.

El consejero Remírez ha señalado que se espera que a lo largo de este martes se pueda “avanzar” en el control de los incendios de Gallipienzo y El Perdón, para “poco a poco” poder ir devolviendo a los centenares de personas que continúan desalojados de sus casas, a sus localidades. “Que un foco esté controlado es que prácticamente haya que retirar recursos de la zona y en el Perdón no se han retirado. Ahora mismo el Perdón no está en estabilización y vigilancia, pero no preocupa tan intensamente y en Gallipienzo se centran los esfuerzos más intensos. La situación puede ser cambiante, seamos prudentes”, ha indicado, para recordar que hasta el jueves no se espera un cambio significativo de la meteorología.

A medida que los fuegos se van estabilizando, se comienzan los trabajos para contabilizar el número de hectáreas calcinadas por los incendios, así como la investigación de las causas que los han provocado. “Son miles de hectáreas y hablamos de unas dimensiones absolutamente históricas”, ha lamentado el consejero.

En el parque de Sendaviva, afectado por el fuego durante el fin de semana, y ya sofocado, ya han podido hacer balance de las afecciones. En total han muerto doce de los más de 800 animales de 200 especies que habitan en el recinto. “Se trata de cuatro muntjacs, seis monos titis, un mono saimirí y una chinchilla, que fallecieron por el estrés sufrido durante el traslado para alejarles del fuego”, se ha indicado. Es el 1,5% del total de un espacio que tiene tigres o leones. Mientras se controlaban las llamas, muchos animales fueron trasladados y la plaza de toros de Tudela ejerció de refugio improvisado.

Prohibidas las hogueras de San Juan

Ante el riego de rebrote de algunos fuegos, el Gobierno de Navarra ha decidido también prohibir las hogueras de San Juan. “En estos momentos es incompatible la celebración de las hogueras de San Juan con la situación en la que nos encontramos, especialmente en entornos rurales”, indican desde el Ejecutivo. Por otra parte, se mantiene la recomendación de que los peregrinos que realizan el Camino de Santiago permanezcan en los albergues o utilicen los autobuses para salvar las etapas que presentan riesgos derivados de los incendios. Javier Remírez ha indicado finalmente que el Guarderío de Medio Ambiente ha detectado visitas a lugares afectados por las llamas, por lo que ha hecho un llamamiento a la población para que evite acercarse a las zonas que se han quemado tanto por el riesgo de generar rebrotes como de que se produzcan accidentes debido a la inestabilidad de los árboles quemados.

Un vehículo autobomba de la UME ha volcado esta noche en una pista próxima a Gallipienzo, resultando herida una brigadista que ha sido trasladada al Centro Doctor San Martín con una luxación en el hombro. Ninguna persona más ha precisado atención médica en las últimas horas.