Navarra destituyó a una alto cargo por el aviso de un posible delito en una compra de mascarillas

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, destituyó el pasado mes de agosto a la directora gerente de la empresa pública Sodena, Pilar Irigoien, después de ser advertido “de manera verbal” hasta en dos ocasiones por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y el director general de intervención de que el procedimiento de compra de mascarillas con Albyn y la patronal podía constituir “alguna tipología enmarcada en el código penal”. La Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, concluyó la semana pasada que el acuerdo se hizo “con total transparencia”, si bien el contrato contiene “deficiencias” que provocaron que casi dos millones de mascarillas que costaron 1,8 millones de euros de dinero público continúen almacenadas y a punto de caducar.

Fue en una reunión que mantuvieron los tres en la que Saiz alertó a Irujo de que “unos papeles de trabajo” incluidos en el informe que intervención trasladó al Gobierno señalando “posibles incumplimientos” en la compra de este materia sanitario apuntaban a “posibles evidencias de negligencia y responsabilidad contable, que incluso podían constituir alguna tipología enmarcada en el código penal”.

En una comparecencia parlamentaria, solicitada por Navarra Suma, Irujo ha reiterado que “desde un punto de vista jurídico, las mascarillas no son propiedad de Sodena”, entidad que ha planteado “hasta en cinco ocasiones propuestas de resolución”, tres propuestas de mediación y dos de un nuevo acuerdo. “Todas ellas rechazadas por la CEN”, que exigía la renuncia de pedir “cualquier tipo de responsabilidad”; algo que ha considerado una “línea roja”, ha remarcado.

Según ha explicado, el 17 de agosto, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, le informó del traslado a Comptos del informe de auditoría realizado por el Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría, que señalaba “un incumplimiento de la ley foral de Hacienda Pública, en cuanto a los tipos de interés y la falta de autorización específica que habilitara la operación de manera extraordinaria”. Un informe que iba acompañado de un “papel de trabajo” con “posibles evidencias de negligencia y responsabilidad contable, que incluso podían constituir alguna tipología enmarcada en el código penal”.

El 18 de agosto, en una nueva reunión con la consejera de Economía y Hacienda y el propio Interventor General, Iñaki Arrizabalaga, se le trasladó esta información “de manera verbal”. “No dispongo de más información o documentación al respecto, e ignoro completamente el contenido de dicho papel de trabajo y si se dio o no traslado a la Cámara de Comptos de éste, puesto que no se me informó de ello”, ha aseverado. Así las cosas, el 22 de agosto informó de estas conversaciones al consejo de administración de Sodena, que decidió, a propuesta suya, el cese de Pilar Irigoien como directora gerente de la sociedad pública. Un cese que, “al albur de la información verbal recibida”, ha considerado “prudente y acertado”.

Críticas de la oposición

Estos nuevos datos revelados por el consejero han sido muy criticados por los dos grupos de la oposición, Navarra Suma y EH Bildu, por no conocerse hasta ahora. Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, ha acusado a Irujo de haber “ocultado una posible responsabilidad penal que conocían” y ha destacado que tenía “la responsabilidad de acudir a la Fiscalía”. Ha censurado el “pacto de silencio” entre los diferentes grupos políticos al rechazar una comisión de investigación. “Han tenido pánico a dar explicaciones” y la “inacción de este Gobierno les ha llevado a que se pierda todo el dinero público”, ha criticado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha destacado que en la comisión se han mencionado “razones que hasta ahora nunca se nos habían manifestado” en relación con el cese de Irigoien. “Nos parece grave que hasta ahora se nos hubiera ocultado”, ha señalado Araiz, que ha añadido que “no entendemos que le bastara con una mera información verbal en un tema de esta enjundia” para el cese de la directora gerente.