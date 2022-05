Navarra recibe casi un millón de euros para crear su primer centro de atención a víctimas de violencia sexual en 2023

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del 'solo sí es sí', Navarra podrá contar con un centro de atención integral a víctimas de violencia machista abierto las 24 horas del día. Para su creación, el Gobierno ha destinado un presupuesto de 46,2 millones de euros, de los cuales 914.698,29 serán para Navarra, que ya contaba con una subvención inicial de 392.013,55 destinada en 2021 para esta función.

En total habrá 52 centros, uno en cada provincia. Por el momento, solo Madrid y Asturias cuentan con centros ya en funcionamiento. El objetivo de los centros de atención 24 horas es atender a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual. No importa si están sufriendo la violencia en el presente o en el pasado y tampoco si se ha denunciado a las autoridades o no. El enfoque, además, estará centrado en todo momento en la víctima y no en su agresor. “La creación de estos centros supone un gran paso para la prevención, atención y protección de todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual. Tenemos que celebrar que por fin haya salido adelante una ley que aborda de manera integral la violencia sexual, incluyendo prevención, atención y protección para las víctimas de este tipo de violencia”, ha indicado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, quien ha participado este viernes en Madrid en la Conferencia Sectorial de Igualdad convocada por la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

Hasta el momento, en Navarra, cerca de una treintena de trabajadoras sociales, educadoras y psicólogas trabajaban en los Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género. Concretamente, hay cuatro equipos distribuidos por toda la comunidad que se encargan de atender a víctimas en las áreas de Tudela, Estella, Tafalla y Pamplona y zona norte de la comunidad. A ellos cuatro, que dependen del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), hay que sumarles el Servicio Municipal de Atención a la Mujer de Pamplona dependiente del Ayuntamiento de la capital de Navarra. Sin embargo, a diferencia de los centros que se van a crear con la nueva ley, estos equipos de atención no se centran tan solo en los casos de violencia sexual, como pueden ser las agresiones sexuales o violaciones, sino que realizan sus funciones para todo tipo de víctimas de violencia machista o de género.

Tras la creación del nuevo centro, las trabajadoras del mismo, que tendrán formación especializada en género, derechos humanos y violencias, “estudiarán y se adaptarán a las demandas que vayan teniendo”, según ha anunciado el Gobierno de Navarra, que no ha especificado cuántas personas contratará para esas labores.

Además de la creación de los centros de atención, desde el Gobierno de Navarra han destacado acuerdos como la aprobación de un modelo de acreditación unificado para las víctimas de trata y explotación sexual, o el Protocolo de traslado y retorno de las víctimas españolas de violencia contra las mujeres en el exterior. “Seguimos trabajando junto al Ministerio y todas las Comunidades Autónomas para acabar con las violencias machistas y garantizar derechos para todas las mujeres”, ha detallado Ramírez, quien ha insistido en que, con la aprobación de la nueva ley, “ya no hay resquicio para interpretaciones en las relaciones sexuales: solo un sí significa un sí. En el centro ya no estará cómo respondan o cuánto se resistan las mujeres a una agresión, sino su voluntad. El consentimiento, libre y expresado claramente, se convierte en el eje del tratamiento de la violencia sexual”.

Un aumento del 8% de los casos de violencia machista en 2021

Según los datos publicados por el Gobierno de Navarra, en 2021, los Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, atendieron a un total de 1085 mujeres y a 68 menores, hijos de las víctimas. Del total de mujeres atendidas, 126 fueron derivadas a centros de Urgencias; 11 fueron destinadas a casas de acogida y 7 a pisos residencia, junto a sus hijas e hijos, en total, 135 menores. Estas cifras supusieron un aumento de más de un 8% en comparación con el año anterior.

En cuanto a las denuncias por violencia contra las mujeres recibidas por la Policía Foral durante ese mismo año, un 76,31% del total de denuncias fueron por violencia de género, es decir, violencia contra la mujer donde el agresor se trataba de una pareja o expareja. Le siguen los delitos de libertad sexual, (donde se incluyen agresiones y abusos, corrupción de menores o personas con discapacidad, y exhibición obscena), con un 14,69 %. Por último, están los delitos de violencia doméstica, en los que se registró el 9% de las denuncias.