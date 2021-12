Navarra recomienda recuperar el uso de la mascarilla en exteriores para reducir los contagios

La alta incidencia que registra Navarra, que roza ya los 600 casos por 100.000 habitantes y que es la más alta de España, y la repercusión que comienza a tener en la ocupación hospitalaria, está llevando al Departamento de Salud ha estudiar nuevas medidas que se podrían aplicar para contener los contagios, más allá de la exigencia del pasaporte COVID para entrar a determinados establecimientos. En este contexto, desde Salud recomiendan volver a utilizar la mascarilla en exteriores, ante la "dificultad" de controlar que se mantiene la distancia de seguridad de un metro y medio.

Navarra comenzará esta semana la vacunación con la tercera dosis a las personas de entre 60 y 69 años

"En estas fechas en las que hay otros virus respiratorios hay que usar la mascarilla también en exteriores, excepto si estamos solos por la calle", ha señalado el director general de Salud, Carlos Artundo, que ha añadido que por el momento no se plantea pedir su obligatoriedad. "Hay mucha gente en las calles y no podemos garantizar las distancias de seguridad", ha incidido.

En las últimas horas el Servicio Navarro de Salud ha notificado 408 nuevos contagios, la cifra más alta registrada en la sexta ola y desde el verano. También ha aumentado la positividad, que se sitúa en el 10%, muy por encima del umbral fijado por la OMS como indicador de que existe trasmisión comunitaria.

Artundo también ha mostrado su preocupación por el aumento de la presión hospitalaria y el "cansancio" que acumulan los profesionales sanitarios "tanto de hospitales como de Atención Primaria". Este lunes se han registrado 15 nuevos ingresos de personas con síntomas graves de COVID-19, de las que dos además tuvieron que ser trasladadas a la unidad de cuidados intensivos (UCI). En la actualidad, en la red hospitalaria de Navarra hay 88 personas ingresadas con coronavirus (nueve más que en el día anterior), de las que 14 están en la unidad de críticos (una más que en la jornada previa). Según apuntó el martes la consejera de Salud, el 70% de los pacientes en UCI con COVID-19 no están vacunados.

Salud está trabajando en "todos los escenarios posibles", aunque no será hasta la vuelta del puente foral y de la Constitución cuando se evaluará la situación y en su caso la necesidad de adoptar nuevas medidas. "Ojalá no tengamos que volver a plantear restricciones pero para ello es necesario la complicidad de la ciudadanía porque el tensionamiento que se vive ahora mismo en el sistema sanitario no lo podríamos sostener en el tiempo", ha alertado el director general de Salud.

Carlos Artundo ha destacado que la "sobrecarga" del sistema sanitario que se está produciendo en esta ola se debe, además de a la COVID-19, a otros virus respiratorios. "Este fin de semana los servicios de urgencias extrahospitalarias han estado totalmente tensionados con casos de virus respiratorios sincitiales".