Navarra Suma acusa a Chivite de “blanquear” y “reforzar” a EH Bildu con sus acuerdos de presupuestos

El presidente de UPN y portavoz de la coalición de su partido con PP y Ciudadanos, Navarra Suma, ha sido, como líder de la oposición el primero en responder a la presidenta de la comunidad foral, María Chivite, en el debate sobre el estado de la Comunidad. Esparza ha comenzado su intervención con una larga lista de reproches a Chivite, a la que ha acusado de “blanquear” y “reforzar” a EH Bildu durante su mandato con sus acuerdos de presupuestos. “El legado que va a dejar a Navarra es el blanqueamiento de EH Bildu, el blanqueamiento de la izquierda abertzale radical, de los testaferros de ETA, como los calificó el Tribunal Supremo, de los representantes políticos de los asesinos de ETA”, ha aseverado.

Esparza ha querido ahondar en los pactos de Chivite con la coalición abertzale, a los que ha dedicado una buena parte de su intervención. El portavoz de Navarra Suma ha criticado a la jefa del Ejecutivo haberse “plegado” a EH Bildu y de “entregar” a la coalición abertzale “las llaves de la comunidad” sin requerirles a cambio “que reconozcan su pasado, que condenen los asesinatos y el dolor que causó ETA, que se arrepientan y pidan perdón sincero y que ayuden a esclarecer los crímenes que quedan por resolver”. “A cambio de un sillón y un cuadro en la galería de presidentes del Gobierno de Navarra”.

El presidente de UPN, que no ha estimado en ataques, ha acusado también a la presidenta de “radicalizar” al PSOE, llegando a asegurar que Chivite “no es socialdemócrata” y que “su única ideología es tener el poder al precio que sea”. “[EH ]Bildu no ha cambiado, quien ha cambiado ha sido usted”, ha apostillado.

Esparza también ha querido recordar las veces que ha “tendido la mano” al Gobierno para aprobar distintas leyes e incluso “darle estabilidad” en la legislatura. Cuestión que, ha afirmado, la presidenta ha rechazado “por sus pactos con EH Bildu”. “No puede negar que le he tendido la mano en numerosas ocasiones, le he propuesto acuerdos en temas fundamentales para Navarra, acuerdos de comunidad, le he ofrecido también incluso aprobarle los presupuestos y darle estabilidad para toda la legislatura, y usted siempre nos ha dicho 'no' porque no quería desprenderse de [EHBildu]”.

“Deja una Navarra peor que la que encontró”

En una segunda parte de su intervención, el líder de la oposición ha lamentado que la comunidad foral está hoy “peor” que cuando la Chivite accedió al Palacio de Navarra. Javier Esparza ha señalado que, si bien, la legislatura “ha estado marcada por la pandemia de la COVID-19 y por la invasión de Ucrania”, ambas cuestiones “han afectado por igual a todas las comunidades, no solo a Navarra, y que los vientos a favor desde el punto de vista económico y financiero han sido muy potentes”. En este sentido, se ha referido a “una política monetaria que ha reducido mucho, durante años, los tipos de interés de la deuda pública”; ha destacado que “no han tenido que aplicar reglas de estabilidad”; y ha recordado “los millones de euros de la Unión Europea a través de los fondos europeos”, además de “la inflación tan enorme que llevamos meses padeciendo, que les ha permitido disponer de unos recursos públicos por encima de lo previsto”.

Tras ello, Esparza ha explicado que el Gobierno foral “ha dispuesto de 3.923,3 millones de euros más que la legislatura anterior y de 5.116,3 millones más que la última legislatura de UPN”. “Ha tenido muchas herramientas a su favor y no ha sabido utilizarlas. Y, aun así, deja una comunidad todavía peor que la que encontró, más empobrecida y menos competitiva”, ha afirmado.

Ha acusado al Ejecutivo de haber “destrozado la sanidad pública navarra”, de empeorar “todos los indicadores que miden pobreza y exclusión” y de llevar a la comunidad foral de ser “la comunidad con menor tasa de paro a ser la sexta”.

También ha sido crítico el portavoz de Navarra Suma con la política de fiscalidad, señalando que el Gobierno foral “ha renunciado a hacer un buen uso de nuestras competencias en materia de fiscalidad y ha profundizado en la dañina reforma del cuatripartito”.