El Parlamento de Navarra convalida el decreto sobre las sanciones para frenar la COVID-19 a pesar del rechazo de Navarra Suma

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves el decreto ley foral que unifica el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas sanitarias preventivas ante el Covid-19. El decreto ha sido respaldado por los firmantes del acuerdo programático del Gobierno, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, mientras que EH Bildu se ha abstenido y Navarra Suma ha votado en contra.

El decreto ley foral establece tres tipos de infracciones, las leves, que se sancionarán con multas de entre 100 y 3.000 euros; las graves, que recogen sanciones de entre 3.001 y 60.000 euros; y las muy graves, que se sancionarán con multas de entre 60.001 y 600.000 euros. En virtud de esta norma, se eleva a 300 euros la multa por el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o uso inadecuado de la misma y también aumenta a 600 euros la sanción por participar en botellones en la vía pública.

En defensa del decreto foral, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha destacado que, desde la entrada en vigor de este decreto ley, se ha demostrado "un instrumento útil para atajar comportamientos irresponsables e insolidarios por parte de una pequeña minoría social que ha tenido o puede seguir teniendo la tentación de poner en riesgo la salud de todos, especialmente de los colectivos más vulnerables".

Ha puesto en valor el consejero "la labor de coordinación y el trabajo conjunto de las fuerzas policiales y de las administraciones navarras por el bien común y salud pública de la ciudadanía". Y ha defendido que "ese es el camino adecuado, el uso de todos los recursos públicos disponibles para luchar contra el virus".

En este sentido, Remírez ha reivindicado que debe "imperar el interés general y desterrar intereses partidistas ajenos al bien común" y ha pedido ser "responsables y rigurosos". Según ha dicho, no se entiende que esta normativa no sea respaldada por NA+ y ha exigido a Esparza que "abandonen la radicalidad y la posición extremista en la que está instalado". "Este Gobierno siempre tendrá la mano tendida, tenemos las ideas claras", ha agregado.

Navarra Suma: "No lo ha hecho bien, hay que cambiar las políticas"

Por el contrario, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado que el Gobierno foral "no lo ha hecho bien" y ha reprochado a la presidenta, María Chivite, que por decir que "hay que mejorar y pedir al Gobierno que lo haga" sea él el "malo". "Hay que cambiar la gestión porque es evidente que los datos objetivos y fríos no son buenos", ha aseverado.

Ha acusado al Gobierno foral de "estar aprovechando esta situación para atacarnos y acusarnos por no decirles amén a todo" y ha censurado que, mientras llaman "chantajista" a Navarra Suma por hacer propuestas y criticar la gestión del Ejecutivo, a EH Bildu "no le digan ni media palabra no vaya a ser que les quiten del sillón".

"Les estamos pidiendo acciones concretas que ayuden a los ciudadanos, yo no pido el acercamiento de los presos o una mesa de negociación en Cataluña, pido cuestiones que ayudan a la gente a hacer frente a la pandemia", ha expuesto Esparza, quien ha pedido a Chivite que "reflexione y cambie las políticas porque no están funcionando". Además, se ha preguntado por qué Chivite no ha cesado a la consejera de Salud ante "lo que está ocurriendo" en la Comunidad foral.

Muy crítico con la postura de Navarra Suma ha sido el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, quien ha considerado que su rechazo al decreto sobre sanciones "denota cuál es el camino que ha emprendido Navarra Suma, una coalición que ha perdido sus valores y sus principios". "Se ha arrimado a la algarada permanente en la que se ha instalado el PP y Vox, parece que Navarra Suma quisiera aglutinar también el voto de Vox en Navarra porque lo que hoy están haciendo no tiene sentido", ha expuesto Alzórriz, para quien es "gravísimo" que la coalición vote en contra de esta norma.

Según ha expuesto, la ciudadanía "pide unidad para combatir la pandemia y políticos que tomen decisiones sin que le tiemble la mano" y ha considerado que "no se deben dar ultimátum políticos, sino aportar de una manera constructiva, aportar propuestas y soluciones". "Lo último que quieren los navarros son ruedas de prensa intentando menospreciar la labor del Gobierno e intentar colgarse medallas sin propuestas", ha agregado.

El portavoz de NA+, Javier Esparza le ha recriminado que "una vez más nos ha difamado" y ha calificado el discurso de Alzórriz como "miserable". "Acaba de dinamitar el diálogo en la Comunidad foral, pero tenga claro que a nosotros no nos va a callar y a marcar el camino ningún macarra de tres al cuarto por muy parlamentario que sea".

En representación de Geroa Bai, Uxue Barkos ha lamentado "la innecesaria y frívola tensión que nos han dejado" en los últimos días "la trifulca de algunos partidos y la representación institucional". Y ha afirmado que "más allá de lo deleznable de esta actitud, en Navarra hemos tenido que soportar el foco de una atención desmedida con el único interés de lavar las vergüenzas de algunos".

Ha señalado Barkos que es cierto que Navarra está sufriendo una incidencia de contagios "importantes", pero ha remarcado que "hay factores que explican que esa situación es diferenciable a otras circunstancias". Ha criticado, además, que la primera ación del primer grupo de esta Cámara en el inicio del nuevo periodo de sesiones haya sido pedir la dimisión de la consejera de Salud, Santos Induráin, y ha calificado este hecho como "una franca equivocación" y "absolutamente inaceptable".

EH Bildu: "El Gobierno tiene que ejercer su responsabilidad"

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, por su parte, ha afirmado, al hilo de las palabras de Esparza, que es cierto que "hemos compartido determinadas críticas que hemos hecho al Gobierno", pero ha remarcado que "hay una diferencia fundamental" entre ambas formaciones que son "los intereses y objetivos". Según ha dicho, la "manera de hacer política" de NA+ está "muy lejos de la que defendemos y hacemos desde EH Bildu". "La situación requiere de otra talla política que creo que no está demostrando", le ha dicho al portavoz de Navarra Suma.

En cuanto al decreto, ha señalado que "no nos vamos a oponer a que haya un régimen sancionador, pero siempre que el Gobierno de Navarra sea consciente de que tiene que ejercer su propia responsabilidad". "Pedir responsabilidad a la gente no puede dar lugar a que el Ejecutivo dé la espalda a su responsabilidad", ha expuesto Ruiz.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha afirmado que es "un decreto necesario para clarificar las sanciones y dar seguridad jurídica", aunque, según ha dicho, "no nos gusta un pelo porque al fin y al cabo implica ampliar conductas sancionables que hace poco nos permitían una calidad de vida".

"Somos antipunitivos y huimos de aquellos preceptos que ven en el código penal la mejor solución", ha expuesto Buil, para quien "parte de las conductas que se sancionan requerirían de un análisis más complejo y de medidas colaterales que le acompañen".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que su coalición "siempre hemos sido más de medidas educativas que punitivas, de medidas restaurativas, solucionadoras y reparadoras", pero ha remarcado que "estamos en un momento en el que la propagación de la enfermedad es preocupante", por lo que ha apoyado la norma con el régimen sancionador.