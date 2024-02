Una de las revistas de arqueología más prestigiosas del mundo publica una investigación sobre la 'mano de Irulegi'

La revista editada por Cambridge University Press 'Antiquity', una de las más prestigiosas en todo el mundo en el campo de la arqueología ha dedicado en su último número un artículo a una investigación sobre la 'mano de Irulegi', descubierta hace un año y medio en Navarra y que ha revolucionado las investigaciones sobre los orígenes del euskera al ser considerada el primer documento, más amplio y completo en lengua vascónica conocido hasta la fecha.

El artículo, titulado “A Vasconic inscription on a bronze hand: writing and rituality in the Iron Age Irulegi settlement (Ebro Valley)”, está firmado por Mattin Aiestaran, arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi responsable del yacimiento de Irulegi; Javier Velaza, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona; y Joaquín Gorrochategui, catedrático de Lingüística Indoeuropea en la UPV/EHU, quienes han liderado las investigaciones sobre la mano y su inscripción. En esta publicación analizan la pieza y su contexto arqueológico, el poblado de Irulegi, que fue fundado en la Edad del Bronce Medio-Tardío (siglos XV-XII a.C.). y estuvo ocupado hasta el primer tercio del siglo I a.C., cuando el yacimiento fue violentamente atacado y abandonado.

Este ataque coincide con un periodo de guerra civil entre romanos, la Guerra Sertoriana (82-72 a.C.), y la destrucción del asentamiento debe interpretarse en este contexto de campaña bélica, que surgió por la disputa entre el gobernador Quinto Sertorio y Gneo Pompeyo Magno y acabó por extenderse a gran parte de la Península Ibérica, especialmente al valle del Ebro. Las evidencias de la destrucción y abandono de Irulegi se han documentado a través de excavaciones en extensión realizadas por el equipo de Aiestaran desde 2018 en tres edificios del núcleo del poblado fortificado y parte de la calle principal.

Entre los miles de objetos recuperados, el artículo de 'Antiquity' se centra en el análisis de la mano de Irulegi y su inscripción en un subsistema gráfico paleohispánico, el primer texto completo de epigrafía vascónica documentado hasta la fecha. “La mano certifica así que los vascones hacían uso de la escritura en su propio idioma”, sostienen sus autores. Las pruebas de alfabetización en Irulegi se atestiguan además a través de objetos hallados, entre otros, en el interior de la casa donde se recuperó la mano: dos cerámicas con inscripciones esgrafiadas y un 'stilus' de hueso para escribir en tablillas.

En cuanto al análisis lingüístico, Velaza y Gorrochategui desgranan los avances en la transcripción e interpretación del texto tras la segunda restauración de la pieza. Así, incorporan dos novedades: la lectura diferenciada de la primera palabra en su versión esgrafiada (sorioneke) y su versión punteada (sorioneku); y el cambio del primer signo de la segunda línea, que se transcribe ahora como “ku” en vez de “te”. El artículo además incorpora los matices aportados por diversos lingüistas en el dosier publicado en Fontes Linguae Vasconum y Palaeohispanica el pasado diciembre del 2023, que ponen en duda que el signario de la mano sea vascónico. Por último, apunta a que la relación del texto vascónico de Irulegi y las restantes escrituras paleohispánicas requiere un estudio más profundo.

La publicación del artículo en 'Antiquity' sienta las bases de futuras investigaciones sobre los asentamientos de los vascones, su modo de vida y las cuestiones inmateriales que los rodean, como la lengua o sus creencias. “Es un nuevo espaldarazo a la investigación arqueológica y la estricta metodología que el equipo de Aiestaran mantiene en el yacimiento, y que contribuyó a que Aranzadi fuese reconocida por la Asociación Europea de Arqueología (EAA, por sus siglas en inglés) con el Premio Europeo de Arqueología 2023 el pasado agosto”, celebran desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

'Antiquity' es una revista internacional de arqueología revisada por expertos, que se publica seis veces al año y está dirigida por el Dr. Robert Witcher, de la Universidad de Durham. La revista fue fundada en 1927 y se publica bajo Cambridge University Press. Antiquity está considerada una de las revistas científicas con mayor impacto mundial en el ámbito de la arqueología.