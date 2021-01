Salud confirma que la cepa británica del coronavirus circula en Navarra desde mediados de diciembre

Varias muestras de casos positivos diagnosticado en Navarra revelan que la nueva cepa del Sars-Cov-2 detectada inicialmente en diciembre en el Reino Unido, circula en la comunidad foral desde mediados del mismo mes de diciembre, antes de que se confirmaran los primeros casos en España. El Departamento de Salud señala que en el Complejo Hospitalario de Navarra se ha analizado una muestra representativa de los casos detectados en la comunidad foral entre el 4 y 13 de enero, entre las que se ha encontrado que "un 4,7% de los casos tenían el gen S negativo, lo cual es altamente sugestivo de la variante inglesa".

Navarra asegura que lleva una "velocidad de crucero razonable" en la vacunación y confía en tener inmunizadas a 41.000 personas en marzo

Saber más

No obstante, Salud sostiene que en los casos diagnosticados hasta la fecha de esta nueva variante, técnicamente denominada VUI 2020/12/01, no se han detectado situaciones que hagan sospechar de un comportamiento diferente en comparación con el resto de Sars-Cov-2 que circulan en Navarra. "Esta variante se ha asociación con mayor transmisibilidad, pero no con mayor gravedad, ni con un menor efecto de la vacuna", apunta Salud Pública. Por tanto, continúa, "la principal implicación de esta detección es la recomendación de mantener y reforzar las medidas preventivas".

Hasta la fecha, Navarra ha confirmado tres casos de la nueva cepa británica importados del Reino Unido y que en ningún momento revistieron gravedad.

206 nuevos contagios y un fallecido

Además, este martes de registraron en Navarra 206 nuevos contagios tras haber realizado 3.226 pruebas de diagnóstico (2.231 PCR y 995 test de antígenos). De esta forma, la tasa de positividad desciende al 6,3% por el aumento de las pruebas realizadas, si bien continúa más de un punto por encima del 5% que la OMS ha fijado como indicador de que sigue habiendo alta transmisión comunitaria del Sars-Cov-2.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 54% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 16%, y en la de Estella-Lizarra, el 14%. Los demás positivos (16%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años, con el 22%, y el de 30 a 44 años, con el 20%. Le siguen los grupos de 15 a 29 años con el 18% y el de 60 a 75 años con el 17%. Finalmente, el grupo de menores de 15 años, con un 12% y los mayores de 75 años con un 11%. La edad media de los nuevos positivos está en los 45,7 años.

Respecto a las y los profesionales sanitarios del sistema público de salud afectados por COVID-19, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), en la actualidad hay 64 positivos activos y en la última semana se han producido 28 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por alrededor de 13.000 profesionales.

Este martes se produjeron 19 nuevos ingresos en la Comunidad Foral relacionados con esta enfermedad, tres de ellos en la UCI. Asimismo, se registró el fallecimiento de una mujer de 101 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 997.

Por otro lado, tras el balance de ingresos y altas, 170 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19 (7 más que ayer), 18 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos más que ayer) y otras 22 en hospitalización domiciliaria (uno menos que ayer). Los demás, 130 pacientes, están en planta (6 más que ayer).

Ayer se administraron en la comunidad foral 1.01 vacunas a usuarios de residencia, personal sociosanitario y sanitario, por lo que el total de dosis administradas hasta la fecha se eleva a las 14.812.