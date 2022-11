Sensibilizar sobre la homosexualidad en residencias de mayores, reto LGTBI+ en Navarra

Muchas de las acciones planteadas en Navarra tres años atrás para impulsar medidas a favor del colectivo LGTBI+ siguen todavía sin cumplirse, según un informe de seguimiento del Gobierno foral enviado al Parlamento. Son el 15% en general pero el 65% en 2021, por ejemplo. Entre ellas, se hallan algunas relacionadas con la igualdad para mayores homosexuales internos en residencias, por ejemplo.

Fue en 2017 cuando el Parlamento de Navarra aprobó una ley propia para la igualdad de las personas LGTBI+ y es desde entonces cuando el Gobierno ha intentado llevar adelante varias líneas de trabajo para bajar al día a día los contenidos recogidos. Precisamente con esa intención aprobó el Ejecutivo un plan de acción en 2019, para poner sobre el papel qué medidas tomar, cuándo hacerlo y en qué departamentos. Ahora, tras realizar un informe de seguimiento de este plan, el propio Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, responsable del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha concluido que muchas de las acciones planteadas tres años atrás siguen todavía sin cumplirse.

Si se toman en cuenta todas las medidas propuestas para el marco 2019-2022, marco temporal en el que se propuso la realización del Plan de Acción del Gobierno, casi la mitad no se han ejecutado todavía. Si se mira únicamente a las acciones planteadas para el año 2021, último año que recoge el informe, el porcentaje de medidas incumplidas se eleva hasta el 65%. Medidas de todo tipo y para todas las esferas de la vida que todavía no se han puesto en marcha, entre las que se pueden destacar la sensibilización en diversidad sexual y de género dirigidas a las personas LGTBI+ usuarias de las residencias de mayores, responsabilidad del Departamento de Derechos Sociales, las campañas dirigidas a la comunidad educativa sobre la realidad LGTBI+ que se comprometió a realizar el Departamento de Educación o el desarrollo de políticas de empleo incluyendo la diversidad sexo genérica, que tenía como intención elaborar un distintivo para empresas no discriminatorias y que el Servicio Navarro de Empleo no ha comenzado todavía.

Las acciones planteadas en el documento se dividen de dos formas: acciones directas, aquellas que están enfocadas a departamentos concretos, a cuestiones que tengan que ver exclusivamente con una cartera, y acciones transversales, que involucran a todos los departamentos del Gobierno. Teniendo en cuenta esta división, hay que destacar que de estas últimas, se han llevado a cabo el 85% de las acciones, seis de siete acciones propuestas. La única que falta por desarrollarse, por ejemplo, tiene que ver con la adecuada señalización y rotulación de las zonas comunes en las instancias del Gobierno de Navarra acordes a la realidad LGTBI+.

Objetivo: la igualdad plena y efectiva de las personas LGTBI+

A la hora de redactar el Plan de Acción para llevar adelante la Ley de Igualdad LGTBI+, el Gobierno de Navarra contó tres objetivos principales: incorporar de una forma sistemática y global la atención a las necesidades de las personas LGTBI+ y la perspectiva de diversidad sexo-genérica en el conjunto de la acción institucional de Navarra, capacitar al conjunto de profesionales que trabajan en la Administración, de modo que esa formación permita una acción institucional y una respuesta adecuada, y promover un cambio social a través de la sensibilización, basado en la igualdad, el respeto y el reconocimiento positivo de las diversidades sexo-genéricas y afectivas, así como una articulación positiva de la participación social de las personas LGTBI+.

La ley aprobada en 2017 y cuyas implicaciones ha intentado instaurar el Gobierno de Navarra a través de un plan de acción que todavía está por cumplir al 100%, en el propio informe aducen a la pandemia como principal motivo de no haber trabajado más las diferentes acciones propuestas, se sumó a otras leyes autonómicas en materia de igualdad LGTBI+ y consigue el reconocimiento social, político, reproductivo y genital de la diversidad sexual y efectiva en igualdad. Concretamente, se alude a las esferas civil, laboral o social, sanitaria, educativa y económica, extendiéndose los efectos de esta ley a todas las edades y etapas de la vida, según recoge el propio texto aprobado por el Parlamento navarro en su día.

Otra de las cuestiones que trata la ley es la reparación de los derechos negados a las personas del colectivo, así como acciones compensatorias y de reconocimiento a este colectivo. El texto jurídico recoge, entre otros, el establecimiento de unas condiciones para facilitar la participación y representación de personas y grupos LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida social e institucional, procurando hacerlo desde una visión de prevención y detección de conductas antiqueer, en cuyo caso colaborarían la administración pública y el Defensor del Pueblo de oficio.

Esta ley, propuesta por parte del Partido Socialista de Navarra, fue aprobada en el Parlamento foral con los votos a favor del propio PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y la abstención de UPN. El único voto en contra de aquella sesión llegó de la mano del PPN.