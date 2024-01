Los sindicatos convocan concentraciones en Navarra por la “falta de personal” en residencias y centros públicos

La comisión de personal de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) del Gobierno de Navarra, formada por los sindicatos, LAB, ELA, AFAPNA, USAE, CCOO y UGT, ha convocado diversas concentraciones en protesta por “falta de personal” en las residencias y centros de titularidad pública. Según ha indicado en una rueda de prensa Roberto Moreno en representación de los sindicatos, las movilizaciones tendrán lugar los días 22 febrero (11:00 horas, en la entrada de la residencia Santo Domingo de Estella), 14 de marzo (entrada de las oficinas de menores ubicadas en la calle Abejeras de Pamplona), 21 de marzo (11:00 horas en el centro San José), y en una fecha por determinar en El Vergel.

En la rueda de prensa, tal y como recoge Europa Press, Moreno ha dado lectura a un comunicado destacando que la Comisión de Personal de la ANADP junto con el personal de la Residencia El Vergel, de la Residencia Santo Domingo y del Centro San José quieren manifestar su “profunda preocupación y malestar por lo que, de un tiempo a esta parte, se está consolidando como algo habitual”. “Desde recursos humanos se están dejando de cubrir ausencias en los distintos turnos de trabajo y de los diferentes grupos de profesionales, llegando en periodos vacacionales a generar situaciones insostenibles. Después de sufrir está situación desde hace ya dos años, este último se ha agravado notablemente, llegamos a las navidades con alto grado de estrés y nos encontramos, otra vez, teniendo que enfrentarnos muchos días a un verdadero caos”, ha subrayado.

Según ha explicado, en El Vergel “durante 7 noches no se cubrió el turno de enfermería, con todo lo que ello implica, dejando a cargo de tres cuidadoras la totalidad de las y los residentes”. “La situación llegó a lo que consideramos de extrema gravedad cuando la noche del 4 de enero faltó una cuidadora y una enfermera, quedándose solo dos cuidadoras a cargo de toda la residencia”, ha añadido. En esta misma línea, ha destacado que “los fines de semana, por sistema, no se cubren turnos”, a lo que se suma que “no hay nadie que esté a cargo para solucionar la incidencia” y que en la residencia Santo Domingo “también es habitual la falta de personal de enfermería todos los fines de semana en el turno de tarde y cada vez que cogen vacaciones o caen de baja”. “Podríamos seguir con un sinfín de ejemplos donde alguien falta y no se le ha sustituido. Estamos verdaderamente preocupadas, nuestros residentes no tienen la atención centrada en la persona que nos gustaría brindarles y de la que la Agencia hace gala. Estamos cansadas de que nos digan que no se cubren las ausencias con total indiferencia y estamos hartas de que esto se esté convirtiendo en una práctica habitual”, ha manifestado.

“Cada día vamos a nuestro puesto de trabajo sin saber si vamos a estar las compañeras necesarias para sacar de una forma adecuada la atención que ellos se merecen”, ha asegurado Moreno “Esto nos está generando un profundo malestar a usuarios y usuarias, familia y ni que decir tiene a las trabajadoras”, ha criticado. Por otro lado, ha considerado que “mención aparte merece la grave situación” que están sufriendo también las trabajadoras de la Subdirección de Familia y Menores donde, “a pesar de disponer de una valoración de Riesgos Psicosociales con algunas situaciones consideradas de riesgo intolerable, la Agencia no ha tomado todavía medidas adecuadas para poner solución a esta situación que ya llevan soportando mas de un año”.

En respuesta a los medios de comunicación sobre la situación del sector privado, Moreno ha señalado: “Si bien nosotros nos guiamos por otro convenio y por otro sistema” al pertenecer a la red pública, “apoyamos su lucha, sabemos que están en una situación precaria”. En la misma línea se ha mostrado Miriam Goñi, que ha señalado que el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra “no se involucra o tiene una política en la que no tiene capacidad económica para afrontar cómo cuidar a los mayores en residencias privadas y públicas, y creemos que es una decisión política”. “Deben impulsarlo con más presupuesto, infraestructura y personal si quieren que la calidad de los cuidados sea verdaderamente de calidad y no como está siendo. Si nosotros estamos mal, en las privadas están mucho peor”, ha apuntado.