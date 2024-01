El PSE-EE de Gipuzkoa abre un frente contra el Gobierno de Chivite por las acusaciones sobre residuos “ilegales”

La Diputación de Gipuzkoa ha abierto un frente político de gran calado contra el Gobierno de Navarra aunque, en su composición, son dos Ejecutivos muy similares, PNV y PSE-EE por un lado y PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y Equo) por otro. El teniente de diputada general y responsable de Medio Ambiente y del consorcio de residuos (GHK), José Ignacio Asensio, ha considerado “cuanto menos atrevido” y “falso” el análisis realizado por su homólogo navarro, José María Aierdi, que señaló que el complejo de Zubieta de GHK había enviado del orden de 5.400 toneladas de lixiviados líquidos de modo “ilegal” a una planta de Artajona, Ecofert Sansoain, que ahora ha recibido multas por valor de 110.002 euros y ha sido clausurada cautelarmente por éstas y otras anomalías comprobadas por técnicos, Policía Foral, Guarderío forestal y Guardia Civil.

No es un tema menor para Asensio. A raíz de una denuncia inicial de la plataforma GuraSOS, la Fiscalía concluyó que podía haber sido responsable de varios delitos por la presunta falsificación de los códigos de los residuos generados en la incineradora de Zubieta para ser enviados a Artajona, que no tiene autorización para recibir lixiviados líquidos. Por ello, el también secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y que gobierna en coalición con el PNV se halla imputado por una magistrada de Donostia, aunque formalmente no se ha dado ningún paso en esa causa penal más allá de encargar un informe a la Guardia Civil como Policía judicial.

Este martes, el consejero Navarro Aierdi, que es de Geroa Bai (la coalición que integra al PNV y que apoya a la presidenta socialista, María Chivite), insistió en una tesis que ya defendió en diciembre en un documento escrito enviado al Parlamento navarro, que hubo irregularidades en el envío de residuos desde Gipuzkoa hasta Artajona. Entonces Asensio culpó a los medios de comunicación que difundieron esa documentación pero ahora, con una rueda de prensa convocada a última hora, ha cargado directamente contra el Ejecutivo de Chivite. De hecho, ha iniciado la comparecencia explicando que su fin era “aclarar inexactitudes cuando no falsedades absolutas”, también “afirmaciones gratuitas” sobre temas que “no corresponden” al Gobierno de Navarra.

Asensio ha insistido en que “todo lo actuado en Zubieta” se ha realizado “con absoluta transparencia” y con el control del Gobierno vasco. Ha matizado que la mayoría de lixiviados de Zubieta no van a Artajona, sino que van a Bilbao, a la empresa SADER. Precisamente SADER se ha personado ya en la causa judicial contra Asensio, ya que también está siendo objeto de investigación. También ha lamentado que se acuse a Gipuzkoa de generar problemas de “ecotoxicidad” en Artajona cuando allí han entrado residuos de otras procedencias, en concreto unas 9.000 toneladas de la misma naturaleza desde Tudela. De hecho, ha mostrado un papel donde se midieron los niveles de los materiales enviados antes de salir y que probaría que esas acusaciones de riesgos para la salud y el medioambiente son “simplemente falsos”.

Acto seguido, ha mostrado otro documento con logotipos del Gobierno de Navarra en el que aparentemente se autoriza a Ecofert Sansoain a recibir residuos del código LER 19 08 12, los salidos desde Gipuzkoa. Sin embargo, no ha precisado si es lo mismo “lodo” -el nombre técnico detrás de esa catalogación- que “líquido”, que es lo que insiste Navarra que nunca se tenía que haber enviado. Asensio ha cuestionado también la gestión de Navarra “en el destino”, dando a entender que si tenía sospechas de irregularidades en la planta de Artajona haya tardado un año en clausurar el recinto. En este sentido, se ha constatado que los residuos siguieron llegando hasta el 18 de diciembre cuando en octubre ya eran conocidas las sospechas a raíz de la denuncia de la Fiscalía.

Sobre su imputación por este tema, en el que el ministerio fiscal sostiene en esencia la misma tesis que plantea el Gobierno de Navarra, ha indicado que no tiene “ninguna noticia” ni “ninguna comunicación” oficial. Fuentes judiciales confirman que no se ha realizado ninguna notificación a Asensio, como tampoco está prevista una citación para que comparezca.