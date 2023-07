Sumar asegura que está a “unos pocos cientos de votos de arrebatarle el último escaño al PP” en Navarra

La candidata al Congreso de los Diputados por Sumar Navarra Idoia Villanueva ha manifestado este viernes que su formación está “a unos pocos cientos de votos para arrebatarle el último escaño al PP”. “En el Estado está tan ajustado entre un Gobierno de coalición progresista o uno Gobierno de PP y Vox que Navarra puede decidir el futuro gobierno del Estado”, ha señalado.

En este último día de campaña, la eurodiputada ha indicado que en la comunidad foral “va a haber representación de UPN, PSOE y EH Bildu y la va a haber sobrando muchos votos para ello”. “Lo que nos jugamos este domingo es un escaño entre el PP o Sumar, un sálvese quien pueda o el avanzar en común”, ha añadido.

Así, ha hecho un llamamiento a “todos los navarros y navarras”: “Necesitamos optimizar todos los votos progresistas, de izquierdas, no podemos desperdiciar ni uno”. “Los necesitamos para avanzar, nos necesitamos. En estas elecciones, el voto decisivo es Sumar”, ha destacado.

En este sentido, ha pedido “la confianza a los jóvenes, madres, padres, abuelas, pensionistas, trabajadores, personal docente y sanitario” por un “voto progresista, que defienda con orgullo y valentía a nuestra tierra, que trabaje por avanzar en derechos y libertades, para aquellos que conocemos y amamos y para los que no conocemos, para adaptarnos a los nuevos retos que se nos plantean, para avanzar en lo común”. “Porque queremos vivir mejor, porque podemos vivir mejor. Porque si el domingo nos movilizamos, si vamos todos a votar, vamos a ganar el país para su gente”, ha dicho.

El número dos al Congreso, Javier Miranda, ha lanzado un mensaje a quienes piensan que “todos los políticos son lo mismo” y les ha animado a “llenar las urnas de votos a Sumar ya que dependiendo de nuestro trabajo y de nuestras decisiones estamos acondicionando nuestro futuro”.

Por otro lado, la cabeza de lista al Senado, Edurne Egino, ha apostado por un “Senado plural y tan progresista o más que el propio Congreso”. “Un Senado en el que se pueda hablar en euskera, catalán o gallego”, ha dicho, para indicar que Sumar no ha enviado papeletas a los domicilios pero “es imprescindible coger esas papeletas en los centros de votación y no olvidar marcar 3 cruces en las candidaturas de Sumar”.

Eva María González, número dos al Senado, se ha dirigo a todos los trabajadores “que no quieren estar a los 67 años encima de un andamio, que no quieren estar con una fregona industrial a los 67 años, a quienes han visto sus condiciones mejoradas pero que aún se pueden mejorar mucho más”. “A todos ellos y ellas pedimos que no se queden este domingo sin votar”, ha dicho.