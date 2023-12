La última medida de Ibarrola como alcaldesa de Pamplona: adoquines en recuerdo a los fallecidos en el encierro

La todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha comenzado este miércoles la instalación del que será su último proyecto al frente del Ayuntamiento, antes de que este jueves salga adelante la moción de censura pactada entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin para desalojar a UPN. Se trata de la colocación de 16 adoquines para conmemorar a las personas que fallecieron durante el encierro en los Sanfermines.

Ibarrola ha destacado que se trata de un “homenaje” que la ciudad debe “a aquellas personas que han perdido la vida en uno de los eventos que nos hace internacionalmente conocidos” y ha reconocido que lo ha adelantado por miedo a que el nuevo Gobierno municipal liderado por EH Bildu lo paralizase. “Teníamos pensado hacerlo justo después de las vacaciones de Navidad, pero es uno de los proyectos que no quería que se quedara en el cajón y empezarlo hoy es la mejor manera de que no puedan pararlo y terminen un bonito homenaje de los pamploneses para que quede en la memoria de nuestra ciudad”, ha apuntado.

La alcaldesa ha colocado este miércoles el primero de 16 adoquines que se instalarán a lo largo del recorrido que los mozos y toros recorren cada año entre el 7 y el 14 de julio. Cada uno de ellos lleva una placa en la que, en castellano y en euskera, se indica el nombre del fallecido y la fecha del encierro en el que perdió la vida. El primer adoquín se ha colocado en la cuesta de Santo Domingo, el tramo inicial del recorrido, donde falleció en 1969 el murchantino Hilario Pardo Simón. También se ha colocado otra placa en recuerdo de Matthew Peter Tasio, fallecido el 13 de julio de 1995, en la plaza Consistorial.

El primer fallecido documentado fue Francisco García Gurrea, vecino de Falces, de 21 años, que fue corneado en el encierro del 7 de julio de 1910 a las puertas de la antigua plaza de toros de la ciudad, pero falleció el 21 de enero de 1911. Las placas conmemorativas se instalarán en los puntos concretos del recorrido donde se produjo el alcance a los corredores fallecidos. Así, se instalarán adoquines grabados con los datos de las personas fallecidas en la cuesta de Santo Domingo, en Mercaderes, en Estafeta, en el tramo de Telefónica, en el callejón y en la plaza de toros.

Entre las personas fallecidas, se encuentran seis vecinos de Pamplona y otros seis de otras localidades navarras. También hay un fallecido procedente de Badajoz, otro de Alcalá de Henares, uno de México y otro de Estados Unidos. El último fallecimiento a causa de una cornada fue el joven Daniel Jimeno Romero, de 27 años, natural de Alcalá de Henares, que fue empitonado en el tramo de Telefónica el 10 de julio de 2009. Junto al pamplonés Fermín Etxeberria Irañeta, de 63 años, y fallecido en 2003, son las únicas muertes registradas en el encierro en este siglo XXI.

“El PSN entrega Pamplona a EH Bildu y se queda sin voz”

Ibarrola ha aprovechado su último acto público como alcaldesa para volver a criticar al PSN por “entregar” Pamplona a EH Bildu con la moción de censura, y le ha augurado a los socialistas una “desaparición rápida” de las instituciones, especialmente en la capital navarra.

También ha recriminado que secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, por haberla responsabilizado a ella y a UPN de la renuncia de Tomás Rodríguez para ser nuevo concejal de Pamplona en sustitución de la ministra Elma Saiz. “Ningún dirigente de UPN y yo, desde luego, nunca ni he amenazado, ni he amedrentado a nadie, ni he coaccionado a nadie. Más bien llevamos muchos años sufriendo esto por parte de los aliados y de los amigos ahora del Partido Socialista”, ha asegurado.