El Gobierno foral presenta diversas herramientas y ayudas para la digitalización del comercio minorista

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra ha mostrado su apoyo al sector del comercio minorista y artesano ante el reto de su digitalización en una nueva jornada de los 'Viernes de Desarrollo Económico', en la que ha presentado diversas herramientas, como una guía interactiva de E-commerce, y ayudas TIC, por un valor total superior al millón de euros.

Tal como ha señalado la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, Maitena Ezkutari, “llevamos años trabajando para impulsar la digitalización del sector, que está atravesando una situación complicada que la pandemia del COVID-19 ha agravado. Hoy no hay duda de que el comercio se tiene que digitalizar, como el resto de los sectores económicos”. “Estamos viendo que existe en las empresas esta voluntad de avanzar hacia su digitalización, por ejemplo el número de solicitudes de ayudas se ha duplicado, lo que es una muy buena señal”, ha añadido.

“Entendemos que el sector no puede enfrentarse solo a este reto y ponemos a su disposición varias herramientas para apoyar esta transformación, porque el objetivo no es únicamente apostar por el comercio online, si no crear un ecosistema de trabajo más innovador, productivo y capaz de adaptarse a cualquier situación”, ha destacado.

En el encuentro, se ha presentado la guía interactiva de E-commerce, una herramienta diseñada como apoyo inicial a las pymes, personas autónomas y emprendedoras navarras que deseen apostar por el comercio electrónico, a través de su propia tienda online o con la apertura de un canal de venta en plataformas online de terceros.

La directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio, Margari Cueli, ha señalado que “no todos los negocios deben de llevar a cabo la misma estrategia, se trata de primero pensar y analizar para después seleccionar la opción tecnológica que más nos interese”.

Por otra parte, en la jornada se ha recordado que, "desde hace ya varios años, las convocatorias de ayudas del Gobierno recogen como concepto actuaciones ligadas a la innovación digital, tanto en inversiones, como para la realización de diagnósticos y planes de la propia empresa, incluido el de madurez digital". Actualmente hay abiertas diversas convocatorias de ayudas, que suman un importe total que supera el millón de euros. Las ayudas TIC tienen vocación de continuidad para 2022.

SERVICIO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA

Se ha avanzado, así mismo, un proyecto actualmente en gestación: el Centro de impulso para la transformación digital del comercio de Navarra, que prestará servicios de formación y asesoramiento técnico, consultoría estratégica y comercial, e información sobre aspectos relevantes para el sector.

Las empresas del comercio minorista y artesano participantes realizarán, en primer lugar, un autodiagnóstico, que podrá efectuarse a través de una plataforma específica, y con el resultado se les derivará, bien hacia una formación básica que se ve precisa o, bien directamente a un asesoramiento en los casos más avanzados.

Esta formación básica consistirá en alrededor de 10 píldoras formativas que deberá superar la empresa para poder pasar a un asesoramiento individualizado según sus necesidades.

En esta plataforma se recogerán igualmente todas las ayudas existentes, información de interés y buenas prácticas de otras empresas comerciales o artesanas. El proyecto contará con un presupuesto para este año de alrededor de 65.000 euros, aunque tiene vocación de continuidad en el tiempo.

Maitena Ezkutari ha recordado que “los proyectos de transformación digital del turismo y del sector del comercio minorista y artesanía se han presentado a los fondos React con un presupuesto de más de un millón de euros”.

En la jornada también se han explicado las propuestas de trabajo en esta materia de entidades como la Cámara Navarra de Comercio o el Ayuntamiento de Pamplona. Así, se ha señalado que la Cámara ha sido adjudicataria en el ejercicio 2021 de una oficina Acelerapyme de transformación digital, y cuenta además con un programa TIC. Por su parte, el Ayuntamiento forma parte del proyecto de cooperación transfronteriza CORE, (Competitive Retail), que ha recibido financiación europea de los fondos FEDER a través del programa Interreg – POCTEFA, y que plantea un sistema de asistencia a la transformación digital personalizado en función del nivel de madurez tecnológica del que parta cada comercio.

EL 45% DEL COMERCIO MINORISTA TIENE WEB Y EL 65% USA REDES SOCIALES

La jornada también ha sido el escenario de presentación del Diagnóstico sobre el grado de digitalización del sector del comercio minorista y artesano de Navarra, realizado por ATANA por encargo de la dirección de Turismo, Comercio y Consumo.

Según el estudio, actualmente existe un bajo grado de digitalización en los comercios de Navarra, aunque casi la mitad de los encuestados afirman haber planificado ese proceso de transformación digital.

Así, el 45% del comercio minorista y artesano de Navarra cuenta con una página web que actualiza regularmente, un 65% usa redes sociales para fidelizar clientes, y tan sólo el 36% realiza ventas mediante comercio electrónico.

Los principales problemas que se perciben en la digitalización son, fundamentalmente, "la falta de capacidad técnica, el escaso conocimiento hacia un cambio digital y la falta de recursos económicos". Además, existe "cierta incertidumbre entre los titulares del comercio sobre los beneficios de la digitalización, tanto en términos de ventas como de rentabilidad".

En Navarra, la facturación por comercio electrónico es prácticamente inexistente (menos del 5% de las ventas). No obstante, aunque la venta online es todavía minoritaria, "tiene una gran importancia" para los responsables de los comercios y se encuentra entre los canales que están dispuestos a incorporar en el medio plazo (promoción y venta por internet, apps móviles, cuentas en redes sociales, medios de pago alternativos), ha apuntado el Ejecutivo foral.