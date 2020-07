Navarra estudia restringir el horario de bares y discotecas tras detectar 58 nuevos positivos, la mayoría menores de 30 años

La pandemia no da tregua a Navarra, que en los últimos días ha visto cómo se han multiplicado los brotes de coronavirus y por consiguiente también los positivos. Preocupa especialmente que la gran mayoría de estos nuevos casos se registran en un entorno social y de ocio, y que la gran mayoría de los contagios se producen entre jóvenes que no cumplen con las medidas de seguridad. Por ello, desde el departamento de Salud no descartan tomar medidas más restrictivas como restringir el horario de los locales de ocio nocturno como bares o discotecas, una opción que ya se está estudiando. Por el momento la consejera de Salud, Santos Induráin, va a firmar hoy una orden foral para cerrar bajeras y piperos, que se suma a la orden del uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública, así como en espacios abiertos y cerrados para todos los mayores de 12 años aunque se pueda mantener la distancia de seguridad.

Todo a raíz de que en las últimas 24 horas Navarra ha registrado 58 nuevos casos de coronavirus (casi el triple de los contabilizados la jornada anterior) y cuatro brotes nuevos, tres de ellos en Pamplona y uno en la Zona Media. Santos Induráin ha señalado que el principal brote es uno con 22 casos nuevos relacionado con la vida social y ocio nocturno en Pamplona y que en total suma 36 casos. Un brote que según ha apuntado la consejera correspondería a una cuadrilla de jóvenes. "Hay unos cuantos casos en Mendillorri", ha precisado, sin querer dar muchos detalles sobre la ubicación de los brotes. Hay además varios brotes en la esfera familiar y social de menos casos.

Aún así, el brote más numeroso en la Comunidad foral sigue siendo el de la boda de Tudela, que ha sumado dos nuevos casos en la última jornada, y que ya aglutina 39 casos en Navarra y 46 en total al haber siete casos vinculados a este brote en La Rioja.

Baja la edad media de los positivos por coronavirus en Navarra

Un dato que preocupa al departamento de Salud es el que la media de edad de los positivos por coronavirus esté bajando considerablemente en las últimas semanas en Navarra. No preocupa el hecho de que baje la media, sino que ello se debe a que la mayoría de los nuevos contagios se están produciendo en el ámbito social y de ocio debido a que no se respetan las medidas de seguridad, lo que origina brotes y positivos perfectamente evitables, como señalaba hace unos días la propia consejera a la hora de hacer un llamamiento a la responsabilidad.

Induráin ha indicado que en los datos de esta semana, del 13 al 16 de julio, "hemos visto en el brote nuevo que la edad media es de 18 a 22 años". "Está bajando la edad media, con casos de gente más joven", ha señalado, para añadir que "los dos tercios de casos de esta semana son gente menor de 30 años, varones el 62 por ciento". De los casos de esta semana, el 78% son en la Comarca de Pamplona.

Santos Induráin ha hecho un llamamiento a los jóvenes para evitar sumar nuevos contagios, "porque se ha hecho un esfuerzo importante en el confinamiento, se han quedado sin viaje de estudios, sin Sanfermines... pero toca adaptarse". "Que piensen no solo en ellos sino en los mayores, es momento de solidaridad intergeneracional, toca evitar lo evitable. Estamos a tiempo y pedimos compromiso de todos porque entre todos podemos detener este virus", ha manifestado.

Por otro lado, se ha registrado también en Navarra un ingreso hospitalario, de una persona que ronda los 60 años.