UPN acusa a Chivite de “vender una Navarra que no existe” y de “una mala gestión de los servicios públicos”

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha acusado a la presidenta de Navarra, María Chivite, de “vender” una comunidad foral “que no existe” y ha criticado “la mala gestión de los servicios públicos” del Gobierno de coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre). Pese a ello, la líder de los regionalistas no ha cerrado la puerta a llegar a acuerdos con el PSN, partido con el que el anterior presidente de UPN, Javier Esparza, rompió relaciones tras la moción de censura pactada entre los socialistas y EH Bildu que desalojó precisamente a Cristina Ibarrola del Ayuntamiento de Pamplona.

En una rueda de prensa de balance del primer año de legislatura del nuevo Ejecutivo de Chivite, Ibarrola ha querido ofrecer “una visión más cercana de la realidad de Navarra frente al mundo de fantasía que quiere vender Chivite”. “Vamos a hablar de realidad, porque la Navarra que nos cuenta Chivite no existe”, ha enfatizado. “No vamos a caer en el catastrofismo, pero tenemos la responsabilidad de hablar de cómo está Navarra, de los problemas que sufren y preocupan a los navarros y navarras y que desde el Gobierno tratan de maquillar, de ocultar y de minimizar”. Ibarrola ha señalado que hay una “mala gestión” de los servicios públicos y ha criticado “errores y mentiras que han caracterizado al Gobierno de Chivite en este primer año de legislatura”.

La presidenta de UPN ha trasladado a la jefa del Ejecutivo foral que “la convivencia y el progresismo” que “vende es un bulo cuando tiene a EH Bildu de socio preferente, de maestro de ceremonias de la política navarra, al que fortalece y entrega cada vez más poder institucional y municipal”. “Esta convivencia se resquebraja también cuando se amenazan o cuestionan derechos y libertades, los de los que quieren optar a un empleo público y no lo hacen en igualdad de condiciones porque no saben hablar euskera, los de las familias navarras que no pueden elegir libremente la educación de sus hijos, los de nuestros jóvenes que no pueden emanciparse”, ha dicho, para criticar que además que cuestionan los derechos “de los pacientes que después de esperar meses ven cómo se les saca de la lista de espera sin ser vistos o los de las mujeres que sufren violencia de género, con un aumento de las denuncias en Navarra”.

Asimismo, Cristina Ibarrola ha comentado que “el progresismo es otro bulo”. “En el primer año hemos alcanzado las peores listas de espera en salud de la historia y hoy 28.000 personas más esperan una cita médica que cuando María Chivite llegó a la Presidencia del Gobierno”, ha dicho, para censurar que “se han cargado la Atención Primaria”. “Las mujeres navarras son citadas al programa de detección precoz de cáncer de mama con 8 meses de retraso”, ha expuesto, para afirmar que “tenemos un sistema sanitario menos garantista, menos efectivo y, sobre todo, menos referente”.

Para la dirigente de UPN, “Chivite tiene otro récord negativo son las unidades familiares en espera de vivienda protegida, que suman ya 17.530 unidades, el mayor de toda la serie histórica”. “Desde que Chivite es presidenta han aumentado las unidades familiares que esperan una vivienda un 67%”, ha comentado, para decir que “en los últimos 8 años de gobiernos de UPN se calificaron 15.979 viviendas protegidas y con el PSN en 4 años, 1.800”.

A su juicio, “desde que Chivite es presidenta, los jóvenes tienen más difícil abandonar el hogar de sus padres”. “La tasa de emancipación juvenil en Navarra ha descendido 5,2 puntos (de un 21,4% a un 16,2%)”, ha señalado, para exponer además que “los resultados del sistema educativo navarro en PISA son un fracaso”. “En atención a la dependencia, el último dictamen del Observatorio estatal de la dependencia de marzo de 2024, suspende con 4,7 a Navarra”. “Además, la Comunidad foral ha alcanzado un nuevo récord negativo, el mayor número de personas en riesgo de pobreza desde que hay registros”, ha indicado.

Dispuesta a acordar con el PSN

Pese a las críticas, Cristina Ibarrola, ha asegurado que está dispuestas a llegar a acuerdos con el PSN y con los partidos que compartan con su formación “cómo solucionar los problemas de Navarra”. “No tienen que ver las relaciones personales o la distancia que no hemos tendido nosotros sino el PSN con sus actuaciones”, ha dicho.

Ibarrola ha destacado su “orgullo pleno” de estar al frente de UPN y ha destacado el trabajo realizado desde que ella lo dirige. Sobre la salida de María Jesús Valdemoros e Iñaki Iriarte del grupo parlamentario, ha mostrado su “respeto absoluto” y les ha trasladado su “agradecimiento” por “la gran labor que han hecho”. Sobre si Javier Esparza continuará como portavoz en la Cámara foral, ha indicado que “de momento no hay ninguna razón para cambiar el portavoz del grupo parlamentario”.