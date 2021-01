Calendario interactivo: ¿Cuántas personas nacieron el mismo día que tú? ¿Cuál es el día con más nacimientos desde 1975?

Comprueba en estos calendarios interactivos cuántas personas nacieron el mismo día que tú. Si naciste un lunes o un martes es probable que ese día supere con creces la media anual, pero si naciste en fin de semana, lo más seguro es que el número de nacimientos fuese significativamente menor. El por qué de esta diferencia puedes encontrarlo en los datos de este reportaje: ‘Por qué las mujeres ya no dan a luz en fin de semana ni días festivos’. Además, puedes comprobarlo tú mismo haciendo click en la pestaña “Nacimientos”, la tabla los ordenará de mayor a menor, y viceversa.







Te ayudamos a bucear. Resulta que el lunes 27 de septiembre de 1976 fue el día con más nacimientos en España desde 1975 hasta hoy (un 16,2% por encima de la media anual). Si cumples años ese día, tienes que saber que compartes celebración con otras 2.149 personas. Diez años más tarde, el 27 de septiembre de 1986 caía en sábado, y el número de nacidos descendió significativamente: 1.243 (un 3,4% sobre la media anual). Si saltamos dos décadas hacia adelante, el 27 de septiembre de 2006, nos encontramos en miércoles y el número de nacimientos vuelve a crecer: 1.593 (un 20,4% por encima de la media del año).

¿Y cuál fue el día con menos nacimientos? Sin sorpresas: un domingo. Además, Nochevieja. 31 de diciembre de 1978. Ese día 673 niños nacían en toda España mientras en las casas se preparaban las cenas familiares para dar la entrada al 79. En televisión, un plano de la Puerta del Sol con la voz de Matías Prats anunciando los cuartos ponía el sonido de fondo a todos esos hogares. Hacía en Madrid 11 grados de temperatura, no demasiado frío, pero no vimos presentadores dando las uvas desde los balcones porque esa imagen no llegó hasta 1991, con Martes y Trece.

En el programa musical post-campanadas, Kiko Legard se abrazaba sin reparos a las azafatas antes de las actuaciones de Nati Mistral, Betty Missiego, Marujita Díaz, José Luis Moreno, Isabel Pantoja o María Jiménez. Ambiente festivo entre un público bailongo que celebraba el nuevo año con copas de champán, confeti y 'matasuegras'. Esa imagen se ha repetido cada Nochevieja hasta nuestros días, aunque con más calidad, y cambiando la copla por el pop y el reggaeton. Este año ha sido distinto para todos, pero volverán las celebraciones por todo lo alto, como nos gusta.

Datos por comunidades

En el siguiente calendario puedes afinar un poco más la búsqueda y aplicar un filtro para saber cuántas personas nacieron el mismo día que tú en tu comunidad autónoma o cuántos niños han nacido desde entonces. Elige la combinación que prefieras.



¿Cuándo nacen los niños en tu comunidad autónoma? Promedio de nacimientos diarios en cada día del año desde 1975 hasta 2018 en España y su comparación con la media de ese año Seleciona una comunidad

Y si quieres seguir indagando, buscar la fecha de cumpleaños de familiares o amigos, aquí tienes el calendario completo con los datos de todos los nacimientos desde 1975 hasta 2018.