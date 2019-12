"El euskera nunca resta, solo suma": el lehendakari Iñigo Urkullu celebra el Día Internacional del Euskera

Nuevos caminos, nuevos modos. Ese ha sido el lema que han reivindicado en el Día Internacional del Euskera. En una celebración que ha tenido lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ‘euskaldunes’ de todos los campos han expresado su propia experiencia con el euskera –algunos de ellos ‘euskaldun berriak’, nuevos vascoparlantes- así como los compromisos que han ido adquiriendo en el tiempo para que la lengua no se pierda. Cada una de las personas que han ido interviniendo, a través de discursos ya sea presenciales o por vídeo, con canciones o diferentes actuaciones, entre ellas representantes del mundo de la empresa, la investigación, la cultura y el deporte, se han ido pasando una pelota azul como símbolo de un testigo que pasa de mano en mano, como si se tratase de una metáfora del propio euskera y del juego que es Euskaraldia.

El acto ha sido presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, quien en un discurso en euskera ha señalado que el euskera necesita nuevos caminos para seguir creciendo en todos los ámbitos de la vida social, la vida laboral, el ocio y la creación cultural.

"La sociedad vasca tomó, hace ya tiempo, una determinación que viene ratificando desde entonces: queremos que el euskera esté presente y muy vivo en la sociedad de hoy y de mañana. El euskera es una parte importante de lo que somos, nos enriquece: el euskera nunca resta, solo suma. El euskera enriquece y hace más diverso el mundo en el que vivimos. Debemos poner en valor el camino que hemos recorrido durante las últimas décadas, y ahora nos corresponde darle continuidad", ha señalado Urkullu.

En su intervención, el lehendakari ha puesto en valor el recorrido realizado durante las últimas décadas en el impulso a la lengua vasca, al tiempo que ha indicado que el euskera necesita hoy "nuevos caminos" para seguir creciendo en todos los ámbitos.

En el evento, que ha sido presentado por Ilaski Serrano y Zuhaitz Gurrutxaga, ha participado la cantante Eider Etxeandia, quien ha cantado una versión inspirada en la obra 'Bide barrijak,' de Lauaxeta, una referencia que el lehendakari ha aprovechado para mirar al futuro: "Los caminos, los modos, las épocas, los desafíos, todo es nuevo y, al mismo tiempo, todo es conocido. Tal y como Etxepare pidió hace cinco siglos, las y los vascos hemos hecho un largo recorrido para llevar el euskera a todos los ámbitos y hacerlo con la mayor dignidad. Lauaxeta hace un siglo habló de 'nuevos caminos, tal y como ha recordado Eider Etxeandia. Y eso es lo que haremos: tomar los caminos más adecuados para responder a cada coyuntura".Urkullu ha concluido su intervención agradeciendo a los vascohablantes su "ánimo, ilusión, imaginación y ambición" de cara a seguir ganando ámbitos para el euskera.

Nueva edición de Euskaraldia: mejoras para hablar en euskera en grupo

"No queremos deslumbrar, queremos ilusión", han señalado el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, y Kike Amonarriz, al explicar la nueva edición de Euskaraldia -la del año pasado, en su primera edición, 225.000 participantes-. Esa nueva edición contará con espacios y estrategias para que no solo se hable más euskera de forma individual, sino de forma colectiva. Han destacado que "aho bizi" - distintivo para aquellos que hablan en euskera durante el Euskaraldia- no son las personas que conocen perfectamente el euskera, sino aquellas que saben y quieren esforzarse en hablarlo. Mientras que aquellos que portan la seña "belarriprest" son aquellos que puede que no conozcan la lengua, pero que quieren escucharla en la medida de sus posibilidades.