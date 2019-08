Recogen firmas para que el artista C. Tangana no actúe en las fiestas de Bilbao por sus "letras machistas"

Hasta ahora más de 10.000 personas han firmado la petición en la página Change.org para que el cantante C. Tangana no actúe en Aste Nagusia, las fiestas de Bilbao que comenzarán el próximo viernes, 16 de agosto. "¿En serio quieres que el Ayuntamiento de Bilbo pague con tus impuestos a este tío?", es el lema que sustenta la campaña que se está haciendo eco gracias a las redes sociales. El Ayuntamiento de Bilbao contrató al rapero madrileño, cuyo concierto está programado para el sábado 24 de agosto en el Parque Europa.

En esta campaña se reproducen extractos de letras de algunos de sus temas: "Pa mí esta mierda es fácil, tu puta me llama papi", "Hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache", "Rezo por la puta que le educó así" o "Solo me quieres si te hago mal, ya no siente nada, follando con otra que es igual", como argumento para que el concierto se suspenda.

Por su parte, el grupo municipal de Elkarrekin Podemos ha criticado que "el Ayuntamiento contrate a un artista cuyas canciones reproducen una cultura de la violación" y ha aludido al mal funcionamiento de la Comisión Mixta de Fiestas. El concejal Xabier Jiménez ha indicado que "les consta que este asunto no ha pasado por la Comisión Mixta de Fietas", por lo que ha pedido explicaciones al Gobierno municipal. Ha apuntado, además, que en el futuro "hay que mejorar los criterios de contratación para que quienes actúan no traten a las mujeres únicamente como objetos sexuales".

"Nosotras no estamos por la censura, pero sí exigimos que este gobierno tome decisiones de forma responsable y respetuosa. El día a día nos demuestra los enormes retos que tenemos como sociedad frente a la cultura y la violencia machista. Cuando ocurre un asesinato o violación, rápidamente todas y todos entendemos la necesidad de abordar esta problemática no solo desde el ámbito de la seguridad y la justicia, sino también desde la educación", ha añadido la portavoz de Elkarrekin Podemos en Bilbao Ana Viñals.

Viñals ha señalado que "es importante insistir en la libertad de creación y expresión artística, pero sin ignorar que existen letras que pueden herir a mucha gente. En el caso de Tangana y teniendo en cuenta la cultura machista en que vivimos, es importante ser coherentes y no promocionar de ninguna forma una cultura machista o una cultura de la violación con letras del tipo ‘hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache’".

"Hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache"(C.Tangana). Desde una institución pública no podemos contratar artistas cuyas canciones reproducen estereotipos machistas y la cultura de la violación. #NoEsNopic.twitter.com/wwD2U6PsKe — Elkarrekin Podemos Bilbao (@ElkarrekinBilbo) August 8, 2019

La polémica ha saltado en las redes sociales con multitud de comentarios tanto a favor como en contra de la anulación del concierto del cantante en Bilbao:

@bilbao_udala no os planteís lo de c.tangana directamente eliminarlo del cartel de Aste Nagusia. Es incoherente ir de defender los derechos de las mujeres y a su vez contratar al susodicho cuyas letras menosprecian a la mujer. — K.K.I. (@KKI_666) August 8, 2019

Piden que C.Tangana no actúe en Bilbao ppr sus letras "machistas" y en la carpa del pueblo pondrán a Bad Bunny, Annuel, Maluma y 4 tontos más que solo saben decir guarradas. Todo muy lógico — Lady fish (@queenoceano) August 8, 2019