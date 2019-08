El grupo de rock The Bo Derek's actuará en la sala Rock Beer The New

El grupo de rock The Bo Derek's dará un concierto este miércoles 21 de agosto a las 21.30 horas en la sala Rock Beer The New en Santander, cuyo acceso tendrá un precio de seis euros.

Los integrantes de esta banda de rock and roll vienen desde las Rías Baixas (Galicia) y son Oscar Avendaño, guitarra y voz; Jorge Lorre, bajo y coros y 'Rufus el Guarro' (hermano de Jorge Lorre), batería y coros.

Este trío musical da salida a su vertiente más pub-rockera para divertirse y bailar en el escenario. Y es que, tal y como detalla la organización del concierto, desde que en diciembre del año pasado sacó su álbum número diez, este grupo ha pasado a ser un referente para todos aquellos escuchan el pub rock y el rock and roll.