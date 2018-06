Ciudadanos acusa a Revilla de vivir instalado en "las excusas, el inmovilismo y el humo"

"Seguimos instalados en las excusas, el inmovilismo y el humo". Esa ha sido la valoración del portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, tras la intervención del presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno de Cantabria que ha tenido lugar en el Parlamento y en el que Revilla, según Gómez, ha seguido con "más de lo mismo", que es "echar la culpa de todo lo malo a Madrid".

"El Gobierno no ha hecho nada y el presidente nos quiere vender una Cantabria diferente de la realidad", ha subrayado, ya que, entre otros asuntos, Miguel Ángel Revilla ha asegurado que se han producido pagos de la Política Agraria Común (PAC) a los ganaderos por el Plan del Lobo, cuando el consejero de Medio Rural "ha reconocido hace pocas semanas a preguntas de Cs que ni se habían pagado ni se iban a pagar".

Por último, el portavoz parlamentario de Cs Cantabria ha criticado el mensaje de Oficina Anticorrupción del presidente autonómico a las pocas semanas de ver lo que ha ocurrido en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), donde "no ha hecho absolutamente nada", según ha dicho, ante "irregularidades flagrantes" y "no ha cesado a la consejera de Sanidad" tras la denuncia de la jefa de Contratación de este organismo.

"Y lo dice días después de que haya sido portada de los medios de comunicación que el Gobierno ha llegado a un acuerdo extrajudicial con una persona que ha protagonizado un caso de corrupción en una empresa publica como Cantur y con la que se pretendía llegar a un acuerdo para que devolviera el dinero y todos tan amigos. Esa es la realidad de la región que dirige Miguel Ángel Revilla", ha sentenciado.

"Gobierno sin rumbo"

Además, el otro diputado del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, ha asegurado que ve al bipartito PRC-PSOE "sin rumbo ni proyecto a largo plazo" y le ha pedido que "no negocie ningún trato de favor" hacia el exdirector de Cantur Diego Higuera, acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos por, presuntamente, gastar en beneficio propio casi 133.000 euros de dinero público.

"Espero que no sea cierto, que se va a negociar ningún trato de favor con alguien que nos ha robado a todos los cántabros. No creo que se les ocurra intentar rebajar las penas que solicita el fiscal. Recuperen ustedes el dinero como puedan, embárguenle o lo que proceda pero no a cambio de la impunidad", ha advertido Carrancio en su primera intervención en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno.