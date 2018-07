The Balconing Connection

Pablo Casado se ha hecho con las riendas del PP español sin necesidad de ningún Miguelín que allanara el camino de compromisarios y con la convicción de que una cosa es lo que voten los militantes y otra el resultado final. Gran legado el dejado por Mariano Rajoy a su propias huestes. Él, que ya había asistido espantado a los resultados de estas primarias en dos tiempos en taifas regionales como la de Cantabria, que no gana para sustos después de apostar por el caballo perdedor, se fue a Santa Pola dejando esta bomba de relojería en marcha. Tictac.

El resultado es Pablo Casado, que ha pasado de tener que buscar en los cajones de casa o de la Juan Carlos I, que tanto da, las pruebas para acreditar sus títulos académicos a prometer un país conectado con los balcones.

Esto de la balconing connection pensé que era una humorada del que se viene arriba después de haber presumido de apoyos como el de Soria y Cospedal y aun así ganar... o tal vez precisamente por eso ganar. Dijo en la tribuna de oradores Casado que él llegaba para "conectar con la España de las banderas en los balcones". Esta frase puede interpretarse como un deseo de convertir el PP en el partido de los seguidores de la selección española o de los fiesteros del Día de la Hispanidad y del Carmen, que entre todos han contribuido a impulsar el sector del textil del comercio chino. Pero Casado, en su hondo pensar político, revindica esa 'reconquista' de Cataluña que ha cubierto las fachadas de enseñas nacionales y que tanto ha engordado las filas de Ciudadanos. Revindica un espacio que el partido cree que se le ha arrebatado con malas artes y lo hace con un discurso joseantoniano-mussoliniano en donde no hay derecha ni izquierda y todos son españoles, en especial los que votan al PP, que son Españoles Non Plus Ultra.

Esta polarización del discurso sí que es una novedad. El PP es tan derechas esta semana como la semana anterior, pero ha dejado a un lado las buenas intenciones semánticas, porque entiende que esas sutilezas mosquean al personal. No obstante, abandonar el espacio de centro, dejarlo a su suerte sí que es un balconing político en toda regla para quien aspira a obtener mayorías suficientes con que gobernar. Este es un tipo de balconing que si se parece a algo es al que practican los descerebrados británicos que se vienen arriba en las noches de julio y se arrojan a piscinas de hotel con poca agua.

La polarización de los partidos, viejos y nuevos, hace pensar si la sociedad española está también polarizada. Esto pasa cuando se confunden los balcones con las urnas. Acomodar el lenguaje a esta supuesta polarización parece una consecuencia lógica, pero si no fuera así, la metedura de pata será de libro Guinness y el topetazo que se le avecina a la derecha le mandará a la UCI si no a un sitio peor.