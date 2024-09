Eugenia Gómez de Diego (PSOE): “El acceso a la vivienda es el mayor reto que tenemos como país”

Eugenia Gómez de Diego (Santander, 1976) estudió Derecho y le gusta la política. Es una mujer comprometida con su partido, el PSOE, al que ha dedicado una parte importante de su vida. “He sido muy afortunada porque los compañeros han confiado en mí”, asegura. Actualmente ejerce como delegada del Gobierno en Cantabria, aunque ha alternado a lo largo de su actividad profesional el ejercicio de la abogacía con la política, una actividad que le ha llevado a ser concejala y portavoz socialista en Santander, así como directora general y consejera del Gobierno de Cantabria antes de ser la cara visible del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Comunidad. Tiene, en consecuencia, una idea completa de tres administraciones: local, autonómica y estatal. No obstante, no se pronuncia sobre su futuro porque “tiene sus aspiraciones colmadas” y tampoco quiere renunciar al tiempo que dedica a la familia y a los amigos. “Tengo los pies en el suelo”, insiste.

Gómez de Diego, a caballo entre su militancia socialista y su cargo institucional, se declara en esta entrevista abiertamente antifascista, reivindica la pertinencia de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) quiere derogar, y presume del trato que La Moncloa viene dispensando a Cantabria, tanto en financiación como en inversiones. Por eso defiende que su labor al frente de la Delegación del Gobierno es básicamente didáctica: mostrar en qué se traduce ese trato positivo del Estado a una Comunidad que ha hecho del agravio comparativo una tradición histórica.

Momentos antes de comenzar esta entrevista acaba de hacerse pública la primera crisis del Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga. Aunque usted se encuentre al frente de otra Administración, ¿cómo interpreta que el Ejecutivo autónomo empiece a remodelarse en su primer año de vida?

No me han sorprendido los cambios, pero sí el reconocimiento de que después de un año de gobierno y de las quejas de los empresarios necesitan dar un impulso. Yo creo que no han sorprendido los cambios en esas consejerías: la de Cultura ha tenido muchas polémicas, descontentos y ningún programa novedoso; en la Consejería de Desarrollo Rural no ha habido nada en este año. Incorporar el nombre de Vivienda al de otra Consejería tampoco aporta nada nuevo porque ya hemos visto cuál es la receta del neoliberalismo que aplica el PP; y en cuanto a incorporar Financiación Autonómica a Economía, parece que responde más a la obsesión del Gobierno de Buruaga de confrontar con el Gobierno de España.

A la hora de justificar la remodelación, la presidenta de Cantabria ha vuelto a hacer mención a la necesidad de reforzarse ante los pactos de Pedro Sánchez en Cataluña: amnistía, financiación, etcétera. ¿Los cántabros son paganos de un pacto para hacer president a Salvador Illa?

Los pactos no traen desigualdad. Lo que trae desigualdad es cuando el Partido Popular en sus comunidades autónomas desmantela los servicios públicos. Respecto a la financiación autonómica, se habla mucho sin conocer los detalles porque el presidente ha dejado claro que quiere un nuevo sistema de financiación autonómica y, evidentemente, con acuerdo de todos, como se hizo en su día. Desde luego, no va a ser un acuerdo que perjudique a Cantabria ni a ninguna comunidad autónoma. A día de hoy, la única certeza es que este Gobierno es el que ha transferido las mayores cuantías de financiación a las autonomías. En Cantabria, el dato es de 3.612 millones de euros más. Además, se pretende duplicar el Fondo de Cohesión Territorial.

Con el vigente sistema, Cantabria es una de las más beneficiadas del modelo de financiación, pero esto seguramente vaya a cambiar. Por un lado, se barajan cifras de una caída importante en la transferencia, pero por otro, el presidente Sánchez dice que nadie perderá. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo se hace la cuadratura del círculo?

El dato es que las arcas de Cantabria han ingresado 3.612 millones de euros más y Pedro Sánchez ha dicho que su intención es duplicar el Fondo de Cohesión. Las cifras de pérdida que se barajan en Cantabria [en torno a 600 millones de euros, según la Universidad de Cantabria] tampoco me cuadran. Galicia, con cuatro veces más de presupuesto, ha cifrado en 444 millones esa supuesta pérdida.

En el PP hay un debate interno sobre si se debe negociar o no individualmente la financiación. ¿Se puede rechazar una invitación de Moncloa a negociar?

No me entra en la cabeza que el presidente de una comunidad autónoma no acuda a una convocatoria del Gobierno de España para explicar sus necesidades y poner sobre la mesa una financiación.

No me entra en la cabeza de que el presidente de una comunidad autónoma no acuda a una convocatoria del Gobierno de España para explicar sus necesidades y poner sobre la mesa una financiación

¿No considera contradictorio que un Gobierno exija un incremento de la transferencia de fondos estatales al tiempo que reduce sus ingresos aplicando rebajas fiscales?

Es lo que está sucediendo. ¿Quiénes se han visto beneficiados de la reforma fiscal en Cantabria? Se han beneficiado muchísimo más los que tienen ingresos de más de 90.000 euros al año que quienes ganan por debajo de 25.000. No se puede reducir los impuestos y luego reclamar más financiación al Gobierno de España. La propia senda de estabilidad, ese techo de gasto que rechazó el Partido Popular recientemente, permite un mayor margen de maniobra fiscal de las comunidades autónomas. Perjudican, rechazándolo, no al Gobierno de España, sino a sus propios ciudadanos. Son las contradicciones del Partido Popular, que está más interesado en confrontar con el Gobierno de España que en defender los intereses de los ciudadanos. El mayor perjuicio es el desmantelamiento de los servicios públicos.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez prorroga por segunda vez los presupuestos del Estado, ¿qué consecuencias tendrá para Cantabria?

El presidente del Gobierno ha dicho que el objetivo es presentar los presupuestos y se van a presentar. España ya conoce lo que es vivir con presupuestos prorrogados, no sería la primera vez.

Pero de los Presupuestos Generales del Estado dependen también los incrementos retributivos de los empleados públicos, las pensiones...

El Gobierno de España va a garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Se ha aprobado una senda de estabilidad y se van a presentar unos presupuestos para 2025.

Habla del deterioro de los servicios públicos. ¿Le preocupa el deterioro de alguno en concreto en Cantabria?

Desde hace seis años se está revirtiendo los recortes que se hicieron entre 2012 y 2018. La Sanidad es uno de ellos. También en Dependencia. Que ahora hagan una reivindicación responde a un objetivo partidista de confrontación.

Siempre se ha definido como una persona leal al Partido Socialista. Pero más allá de ello, ¿es afín a algún dirigente en concreto?

El partido está en una absoluta normalidad. En lo que respecta a Cantabria, creo que Pablo Zuloaga ha demostrado una capacidad de trabajo increíble y ha demostrado que ha cambiado la inercia negativa que tenía el Partido Socialista en Cantabria. En las dos últimas elecciones hemos ido mejorando los resultados, lo que quiere decir que el partido debe seguir por esta senda.

Pablo Zuloaga ha demostrado una capacidad de trabajo increíble y ha demostrado que ha cambiado la inercia negativa que tenía el Partido Socialista en Cantabria

Como delegada del Gobierno, ¿cómo enfoca su responsabilidad? ¿Qué le preocupa?

Trabajo con la mano tendida al Gobierno de Cantabria y a los alcaldes de los 102 ayuntamientos. Damos a conocer las políticas del Gobierno de España y la incidencia que tienen en Cantabria. Hay grandes infraestructuras y pequeñas obras. En carreteras, la del Desfiladero de la Hermida, la A-67, el nudo de Sierrapando, la inversión milmillonaria en el Plan de Cercanías tras muchísimos años de abandono y, por supuesto, una relación muy cercana con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Vamos por capítulos. ¿Cantabria es un territorio seguro en términos de criminalidad?

Me preocupan que no se contextualicen los datos. El Ministerio del Interior trimestralmente publica la estadística de criminalidad y en la última recoge datos de enero a junio. Sí que se constata un crecimiento del 7% de la criminalidad, pero más del 60% de ese incremento tiene que ver con estafas informáticas y ciberdelincuencia. Son nuevos delitos, complejos y originarios de cualquier parte del mundo, y ahí hacemos mucha incidencia en la prevención. Pero lo que es la delincuencia convencional y los delitos que generan más inseguridad en las calles se mantienen prácticamente igual, incluso han descendido; otros han aumentado como las denuncias por agresiones sexuales...

¿Pero hay más agresiones o es que se denuncia más?

Se denuncia más porque hay una mayor sensibilización y concienciación y una menor tolerancia a estos ataques. España es uno de los países más seguros del mundo y Cantabria es una de las comunidades más seguras de España. Estamos 10 puntos por debajo de la media española en índice de criminalidad.

España es uno de los países más seguros del mundo y Cantabria es una de las comunidades más seguras de España

¿Se hace política con la inmigración irregular?

El Partido Popular y la extrema derecha están intentando imponer un marco que vincula inmigración con inseguridad pero es un marco falso, que no se ajusta a la realidad. No entraña una crisis que un país con más de 40 millones de habitantes pueda acoger a 6.000 inmigrantes. Hay financiación, hay recursos... A veces se pone mucho el foco en Cataluña, pero Canarias también es España.

¿En cuanto al allanamiento de pisos, hay tantos casos como pregonan algunas formaciones políticas?

Ningún ciudadano de Cantabria tiene que tener miedo de que le puedan ocupar su piso o su vivienda. Ese problema en Cantabria no existe. El problema está focalizado en determinadas viviendas vacías. Entiendo perfectamente la preocupación de los vecinos, pero hay que contextualizar porque las viviendas vacías entrañan un deterioro del entorno, un riesgo de la seguridad, que se puedan ocupar... pero si hay un problema está muy localizado.

La vivienda sí que tiene constatado un problema de carestía, pero yo quiero preguntarle antes si hay una utilización política del problema de la vivienda en todas sus dimensiones...

Totalmente, pero ahora mismo el acceso a la vivienda, que es el quinto pilar del Estado del Bienestar, es el mayor reto que tenemos como país. El Gobierno de España está poniendo medidas encima de la mesa: una ley estatal que impide vender viviendas públicas a fondos buitre, que da herramientas a autonomías y ayuntamientos para regular áreas tensionadas y que está financiando que haya viviendas públicas de alquiler. Cuando fui directora general de Vivienda de Cantabria ampliamos el parque de viviendas en 100 inmuebles. El Partido Popular, tras un año gobernando, no ha puesto ninguna. La receta del Partido Popular ya sabemos cuál es: liberalizar el suelo y no regular. La autorregulación del mercado no resuelve los problemas. Ahora mismo, todo lo que se está haciendo en Cantabria está sustentado con financiación del Gobierno de España.

¿La solución a la problemática actual pasa por ampliar la oferta de vivienda?

El parque público de vivienda ha de ser amplio y suficiente. No se va a ampliar de un día para otro. Hay que tener una visión a medio y largo plazo.

Sobre la explosión de la oferta de pisos turísticos este verano en Cantabria, ¿qué cabe hacer para no 'morir de éxito' por la alta demanda turística?

El turismo es importante para el país, pero se pueden tomar decisiones para ordenarlo, y sobre todo en las zonas donde se produzcan tensiones. Hay que cuidar el turismo, pero también regularlo. Un recurso a disposición de los municipios es la tasa turística; o una mejor regulación de los pisos turísticos...

A este ritmo de incremento de precios, ¿quién va a poder acceder a una vivienda?

Hay que afrontar el problema desde muchas vertientes: parque de vivienda de alquiler, bonificaciones fiscales para el alquiler de larga duración... Hay herramientas, pero también hay que tener un proyecto porque en el borrador de decreto del Gobierno de Cantabria se pasaba la pelota a los ayuntamientos. Faltaba un proyecto de región.

Antes hablaba de infraestructuras y hay tantos años de anuncios... ¿Cuándo los cántabros podrán ver realidades concretas, por ejemplo, en materia de ferrocarril? ¿Los nuevos trenes para las Cercanías llegarán en 2026?

En 2026, sí. Pero ahora ya se ven cosas. Se ven las máquinas, se ven operarios trabajando.

Y los trasbordos en autobús.

Entiendo perfectamente la frustración de los ciudadanos cuando hay retraso y avería, pero es la primera vez que está la financiación y las obras se ven. Las obras generan molestias, pero no es lo mismo las averías cuando no se invertía un euro a la situación actual, cuando el corte de agosto ha supuesto la renovación completa de la vía. ¿Cuándo van a notar los ciudadanos esas mejorías? En 2026. Solo ADIF este año, de enero a junio, ha licitado 36 millones de euros y ha adjudicado 13 millones. Ahora si se coge el tren o en el coche por la ventanilla se ve el volumen de obras, máquinas y personas trabajando al tiempo que se mantienen los servicios.

¿También se confirman las fechas para la reordenación de estaciones de Santander?

A finales de este año y principios de 2025 van a estar redactados los proyectos del nuevo edificio de oficinas de la reordenación de las estaciones de Santander y también del soterramiento de líneas en Torrelavega. En Alta Velocidad se va a adjudicar el proyecto de trazado Alar-Reinosa antes de fin de año.

En materia de derechos, está la Memoria Democrática. En Cantabria se va a derogar la legislación autonómica y en Santander no se avanza en la eliminación del franquismo del callejero. ¿Qué le parece?

Me parece inmoral. En Santander estamos plagados de calles con nombres franquistas. ¿Hasta qué punto la presidenta está en la confrontación con el Gobierno de España en lugar de en las cosas que realmente preocupan a los ciudadanos? Derogar la Ley de Memoria de Histórica me parece inmoral. Es inmoral porque la Ley de Memoria repara a las víctimas y la memoria de nuestra historia.

¿Cómo pueden hacer cumplir la Ley de Memoria?

Acaba de cerrarse el proceso de consulta pública para la elaboración de un Real Decreto. Se está trabajando en un texto que regule el procedimiento para retirar o eliminar elementos contrarios a la memoria democrática, en desarrollo de la ley.

Me repugnan este tipo de manifestaciones y, desde luego, la Delegación del Gobierno es abiertamente antifascista

Dentro de unos días en Santander se celebrará un concierto de grupos de rock que no se caracterizan precisamente por sus convicciones democráticas y sí por defender ideas xenófobas. ¿La Delegación del Gobierno tiene un papel ante iniciativas que reivindican el fascismo?

A mí personalmente me repugnan este tipo de manifestaciones y, desde luego, la Delegación del Gobierno es abiertamente antifascista.

Cuando la alcaldesa de Santander dice que no puede hacer nada porque actos de este tipo se celebren en un local privado, ¿qué piensa?

No puedo decir más de lo que he dicho.

¿Hay un 'revival' del franquismo en España? ¿Se están imponiendo de nuevo ideas reaccionarias?

En este caso en concreto, creo que no hay que darles visibilidad ni altavoces.