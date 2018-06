La mejor profesión del mundo es la de árbitro de fútbol... porque te pagan por ir al VAR en horario de trabajo.

De acuerdo, el chiste es discutible pero hay una cosa segura: gane quien gane, este Mundial de Fútbol será recordado por este invento que permite revisitar el pasado para tomar decisiones sobre el presente y casi, casi, leer el futuro. No sé quien inventó la aplicación, pero de que leía a Philip K. Dich no me cabe duda.

Es un buen invento este del VAR, aunque invento propiamente no es. Ya existía la foto-finish en atletismo y otras disciplinas, así como otro tipo de aplicaciones para acabar con la subjetividad no solo el error humano. El mismo cronómetro, cuando no el reloj de arena y la clepsidra, cuando no una humilde cuerda con nudos, son otros ilustres y antiquísimos antecedentes. Pero esta variante científica del arbitraje futbolístico es fascinante. Al menos a mí me lo parece.

Me impresiona que todo el mundo atribuya al VAR cualidades humanas, como si el registro tecnológico hubiera sido concebido a beneficio de un equipo o perjuicio del otro (solo hay que ver cómo pasan los jugadores del estupor a la vehemencia en apenas un minuto). Pero vilipendiar a la máquina es como echarle la culpa al termómetro de que haga frío o calor. Tan absurdo como dar gracias a Dios por el resultado, como hacen Messi en la cancha y Maradona en la tribuna, ya que ¿no se acabará por atribuir cualidades divinas a ese gran ojo y montón de cables inapelable? Vaticino una nueva Inquisición tecnológica para los heréticos del VAR.

Más me impresiona aún tener constancia de la cantidad de errores que se cometen. Vamos a pensar que de manera fortuita. Tras este Mundial, que no ha acabado, pudiera hacerse una serie de investigación sobre las Copas, Ligas, Mundiales, por no hablar torneos, pachangas y demás, que han sido injustamente atribuidos, cuando no descaradamente robados.

El VAR es hacer que el árbitro tenga a pie de campo lo que el espectador ha tenido desde hace décadas en su televisor. El VAR es un deus ex machina. El VAR es la maquinización del juez. El VAR es el salón de casa a bocamina, el sofá junto al banquillo, la moviola en el callejón de acceso a vestuarios. Con él se acabará con el error, pero también con la decisión torticera, que es la que realmente convierte en leyenda literaria el fútbol. ¿De qué se hablará cuando todo quede fehacientemente dilucidado? Que una de las organizaciones más corrompidas del orden estelar como es la FIFA haya introducido este juguete, que llevaba tiempo ahí disponible, no deja de ser un sarcasmo.

Debiera haber un VAR para el amor, otro para el trabajo y otro para nuestra clase política. Con el amor se evitarían malentendidos, que se producen cuando la realidad se bifurca por las interpretaciones y acaba persiguiéndose la cola como un perro. Quién dijo o hizo qué, cómo, cuándo y dónde (el porqué es otra historia) quedarían retratados y pondrían fin al misterio, también a ese ejercicio de ficción que es la fantasía, hermana mayor de la mentira.

Esto que es aplicable igualmente al mundo laboral es de una trascendencia radical en el ámbito de la política, cuyo desapego de la realidad es consustancial. Sin embargo, en la política el VAR ya existía: se le llama programa electoral, se le llama hemeroteca, se le llama Justicia. Que su preexistencia no haya alterado el resultado de la historia no es más que la constatación de que los políticos, a diferencia de los jugadores de fútbol, son grandes iconoclastas que no aceptan más ley que la suya ni más VAR que el bar.