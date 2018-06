El Ayuntamiento impone la sanción mínima a la empresa del 'Delirium Festival' a pesar del caos medioambiental

La debacle organizativa y el desastre medioambiental que supuso la celebración de la pasada edición del 'Delirium Festival' en el cabo de Quintres, en Ajo, ya tiene consecuencias económicas para la empresa organizadora: El Ayuntamiento de Bareyo le ha impuesto una multa de 30.001 euros. No obstante, aunque se trata de una sanción "muy grave" en virtud de la Ley de Espectáculos de Cantabria, es la mínima que establece este reglamento para casos como este, que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros.

El recinto donde se celebró este festival de música, organizado por la empresa Great Concert, terminó cubierto por toneladas de basura, suponiendo una importante alteración medioambiental de las fincas y acantilados de la zona situada en la costa cántabra. Bolsas de plástico, botellas, latas y todo tipo de residuos generados tras un macrobotellón inundaron este espacio dejando una triste estampa de contaminación a la conclusión del mismo.

Como consecuencia de ello, y tal y como recogen las resoluciones de Alcaldía del primer trimestre del año, el Consistorio de Bareyo le ha impuesto la sanción mínima que establece la Ley de Espectáculos -en su artículo 50.d- para los organizadores de eventos que disponiendo de la autorización pertinente no adoptan, total o parcialmente, "las medidas de higiene, salubridad o seguridad necesarias". En cualquier caso, Great Concert puede recurrir esta resolución por lo que la multa aún no es firme.

Además, durante el evento, a la organización le llovieron las críticas por parte de los asistentes en redes sociales. El reducido espacio de acampada, la falta de los cargadores anunciados para los móviles, la saturación de los parkings habilitados y, sobre todo, la baja de última hora de los tres djs cabezas de cartel fueron sus principales quejas.

Como colofón final a la indignación generalizada, los asistentes decidieron llevar a cabo un saqueo generalizado de la comida y bebida del festival, con el beneplácito de los camareros que sospechaban que no iban a cobrar por su trabajo. Meses más tarde, CCOO denunció que los empleados aún no habían percibido sus salarios, que no alcanzaban los 250 euros por persona, confirmando así que eran ciertos sus peores presagios.