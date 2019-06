Ábalos reivindica que PSOE "prioriza políticas" y no los cargos al negociar con Unidas Podemos

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido que el Partido Socialista ha "priorizado más las políticas que las presencias en el Gobierno" en la negociación abierta con Unidas Podemos para formar un ejecutivo de cooperación porque "la presencia o no de ministros no es que garantice la gobernabilidad".

Ábalos así lo ha señalado este lunes en Santander a preguntas de la prensa por la negociación con Unidas Podemos, justo cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamaba en una entrevista formar un gobierno de coalición y no de cooperación y establecer una mesa de negociación para hablar de programa y equipos dejando a un lado las "dinámicas de ruido".

Ábalos ha señalado que la oferta del PSOE ha sido "clara" y está "basada en contenidos". Es una oferta, ha dicho, con "un esquema de colaboración en gobierno cooperativo con el desarrollo de contenidos políticos y de una agenda social básica para recuperar algunas de las políticas de bienestar que la crisis se llevó por delante", ha señalado el ministro en funciones.

El secretario de Organización del PSOE ha insistido en que ese gobierno de cooperación planteado a Unidas Podemos tendría tres niveles de colaboración, "programática, legislativa t de participación en la administración, en la tareas de Gobierno" y es precisamente esta última colaboración "lo que queda por concretar".

"Nosotros hemos priorizado más las políticas que las presencias en el gobierno y en ese ofrecimiento estamos, y lo correcto sería encontrar un punto de encuentro. Nosotros hemos hecho esta oferta y ahora hará falta que se responda concretamente a qué nivel se piensa trabajar y no creo que el debate se base en la presencia o no de ministros cuando eso no es que garantice nada en gobernabilidad", ha manifestado Ábalos.

Cuestionado sobre si el PSOE tendería la mano a Ciudadanos en caso de no llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, el dirigente socialista ha pedido que "dejemos las hipótesis y la ciencia ficción" y ha considerado que, vistos los resultados de las urnas, es necesario que todos asuman la situación y acepten un gobierno del PSOE.

"Ha habido un mandato claro de la ciudadanía sobre qué partido tiene que gobernar España y está asumido por todos los que han perdido las elecciones y dicen que asumen el rol de oposición pero para ello hay que saber a quién se la haces", ha insistido el secretario de Organización del PSOE.

Por ello, ha reclamado al resto de partidos que "asuman el resultado" y dejen gobernar al PSOE, porque la otra opción es "bloquear la situación con lo que ello conlleva", que es la posibilidad de que haya que repetir elecciones. "Pedimos que levanten el bloqueo para materializar los resultados de las urnas", ha dicho el ministro.

Precisamente, Iglesias le ha criticado hoy por haber planteado ese adelanto electoral aunque Ábalos ha enfatizado que "yo no lo plantee nunca". "Digo lo que dice la Constitución y es que si fracasa una investidura eso lleva a elecciones. Esto es el procedimiento e imagino que todos son conscientes", ha apostillado.

Al hilo de ello, y preguntado por cuándo irá el presidente en funciones y líder socialistas, Pedro Sánchez, a la investidura, Ábalos ha asegurado que la "voluntad" del PSOE es hacerlo "lo antes posible" porque "España necesita un gobierno" que dé "estabilidad". "Eso es lo que demanda la sociedad, queremos que haya gobierno lo antes posible y, por ello, habrá investidura en breve", ha añadido.

Un gobierno que también es necesario que se constituya para marcar horizontes de trabajo y cumplir compromisos como los que el PSOE ha firmado con el PRC de Miguel Ángel Revilla para permitir la reedición en Cantabria del bipartito y asegurarse el apoyo de su diputado nacional, José María Mazón, a la investidura de Sánchez.

Esos compromisos, según ha indicado Ábalos a preguntas de al prensa, "parten de la hipótesis básica de que podamos tener gobierno para cumplir y también unos Presupuestos Generales del Estado, y es una tarea común que forma parte también del acuerdo". "Es un documento muy discutido, realista, con compromisos que en el tiempo con gobierno y presupuestos se pueden llevar a cabo", ha dicho.