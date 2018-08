Ganemos denuncia a Igual por presuntos "delitos de corrupción" en contratos del Metro-TUS

La portavoz y única concejala del grupo municipal Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, ha presentado una denuncia contra la alcaldesa, Gema Igual (PP), por presuntos delitos de "malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias e irregularidades" en la concesión de los contratos del proyecto del Metro-TUS.

Yañez-Barnuevo así lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa, que ha ofrecido en su despacho ya que el salón de comisiones del Ayuntamiento estaba reservado, según indicaba un cartel, aunque en el momento en que la edil iba a comparecer ante los medios se encontraba vacío.

La portavoz de Ganemos ha explicado que su formación ha realizado una "intensa investigación" sobre las contrataciones realizadas en el marco del proyecto del Metro-TUS según la que, ha dicho, se habrían cometido presuntos "delitos de corrupción" por lo que esta misma mañana se ha presentado la denuncia contra Igual ante el juzgado de instrucción.

Yañez-Barnuevo ha señalado que se ha estado "regando" con dinero de los santanderinos al Grupo de Investigación de Sistemas de Transportes de la Universidad de Cantabria (UC) a través de "convenios otorgados a dedo" por el diseño y evaluación de un "desastre" de proyecto pero que ha resultado "muy lucrativo" para el "gigante de los transportes ALSA que se ha beneficiado de contratos millonarios".

La edil ha denunciado que el grupo de investigación de la UC, dirigido por Ángel Ibeas, diseñó y avaló el proyecto del Metro-TUS y ha estado recibiendo "cientos de miles de euros por convenios otorgados a dedo" desde el Ayuntamiento.

Pero, además, ha asegurado que, antes de poner en marcha el nuevo sistema de transporte, "recibió dinero privado a través de convenios firmados con la empresa filial de ALSA, Transportes Terrestres Cántabros", que es la que después se hizon con "el contrato de privatización de varias líneas del TUS".

La portavoz de Ganemos ha indicado que trabaja "desde hace meses" con varios técnicos y dos letrados especializados en esta "intensa" investigación y ha considerado que la alcaldesa, conocedora de la misma y ante la previsión del inicio de actuaciones judiciales, "decidió un movimiento táctico" y anunció la pasada semana la retirada del Metro-TUS, con lo que, según Yáñez-Barnuevo, intenta "minimizar un escándalo que le afecta directamente".

Pero la edil ha considerado que ya "poco" se puede minimizar porque "los contratos con las filiales de ALSA ya están firmados y las líneas ya se han privatizado".

Según Yáñez-Barnuevo, aunque deje de funcionar el Metro-TUS --la reordenación de líneas y los transbordos se eliminarán a partir del 1 de noviembre y se volverá a implentar el sistema anterior manteniendo la línea central--, los santanderinos "tendremos que pagar 20 millones de euros" a lo largo de los próximos años, de los cuales 10 corresponden al "contrato de privatización de líneas con ALSA".

A juicio de Ganemos, el Grupo de Investigación de Sistemas de Transportes de la UC "diseñó las líneas de autobús de tal modo que no cubrían la totalidad del municipio y esos huecos del sistema, esos trozos del pastel, fueron los que se llevaron las empresas del Grupo ALSA de premio".

Esos "huecos" afectaron principalmente a los barrios periféricos como Peñacastillo, Monte o San Román y, para Yáñez-Barnuevo, evidenciaron que el grupo de la UC hizo un diseño "justo al revés de cómo debería haberlo hecho".

"En vez de aprovechar la redistribución de líneas de autobús para diseñar un sistema más eficiente, económico y que cubriese la totalidad del municipio recuperando los mordiscos que ALSA había ido dando a diversas líneas a lo largo de los años, diseñaron un sistema peor, con más carencias, más caro y con más líneas privatizadas", ha criticado la portavoz de Ganemos.

Además, ha denunciado que, para "intentar legitimar esta chapuza", la alcaldesa "contrató a dedo precisamente a quienes diseñaron el proyecto para hacer el seguimiento del Metro-TUS". "Es absurdo, les hemos pagado casi 150.000 euros para que evalúen el proyecto que ellos mismos habían diseñado", ha apostillado.

En cuanto a los contratos del Metro-TUS, la concejala de Ganemos ha dicho que "los pliegos de condiciones incluían cláusulas que resultaron muy beneficiosas para las empresas del grupo ALSA", de hecho ha apuntado que "algunas condiciones eran tan restrictivas que al concurso de privatización solo se pudo presentar la UTE formada por las filiales ALSA por lo que ni siquiera tuvieron competencia".

Igual espera que Yáñez no acuse sin pruebas

Ante esa denuncia, y a pesar de desconocer el detalle de la misma y si Ganemos ha aportado alguna prueba, Igual ha señalado en declaraciones a la prensa que espera que Yáñez-Barnuevo no haya vuelto a "hacer más de los mismo, que es acusar sin ninguna prueba". Y es que, ha dicho, "es habitual que señora Yáñez acuse y no dé pruebas".

La alcaldesa ha asegurado que en el Ayuntamiento "se cumplen los trámites legales de manera escrupulosa" en cualquier proyecto pero, además, "cuando tenemos decir algo damos pruebas" como ya se hizo cuando se denunció que la portavoz de Ganemos había contratado a un auxiliar que llevaba meses cobrando sin aparecer por el Consistorio.

"Podía contratar a dedo a un auxiliar pero no podía regalarle el sueldo", ha añadido Igual, que ha recordado que, ante aquella situación, el Consistorio le reclamó el dinero, unos 6.700 euros, dinero que la alcaldesa ha asegurado que "a día de hoy sigue sin devolver con el consentimiento de la señora Yáñez".

"Le digo que aporte pruebas porque acostumbra a no aportarlas y solo acusar. Esperaré a ver las pruebas que haya aportado pero la experiencia me dice que posiblemente no las haya aportado porque posiblemente no las tenga", ha manifestado la regidora municipal, para quien el dicho "se cree el ladrón que todos son de su condición" le viene "muy bien" a la edil de Ganemos aunque no en sentido literal la palabra ladrón.