PSOE destinará 5 millones anuales a la regeneración de espacios y viviendas degradadas

El PSOE de Santander ha propuesto un plan director de regeneración urbana para toda la ciudad, dotado con 5 millones de euros anuales y a ejecutar durante la próxima legislatura, es decir, durante cuatro años, para recuperar espacios y viviendas degradadas.

"Regenerar una ciudad no solo es trabajar sobre las aceras y el mobiliario urbano, es especialmente trabajar en la rehabilitación de la vivienda. Hay muchísima vivienda antigua que no tiene ascensores, que no tiene accesibilidad en una ciudad muy envejecida".

Así lo ha indicado este miércoles el secretario general de los socialistas santanderinos y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, tras una reunión sectorial sobre urbanismo y construcción en la que han participado también la ex ministra de Vivienda y secretaria de Ordenación Territorial del partido, Beatriz Corredor, y la secretaria de Política Municipal, Susana Sumelzo, ambas diputadas nacionales.

Tras el encuentro, celebrado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), Casares también ha informado de un segundo plan destacado planteado en la materia, orientado a fomentar el alquiler social entre los jóvenes.

En este último apartado, el PSOE adquiere dos compromisos de legislatura: poner viviendas públicas a disposición de los jóvenes, para que puedan emanciparse y desarrollar un proyecto de vida con alquileres sociales de 200 euros, con nuevas construcciones de protección oficial en régimen de alquiler y mediante la recuperación de aquellas que están degradadas, para ponerlas al servicio de los ciudadanos.

Además, Casares se ha comprometido a poner en marcha planes concretos para barrios igualmente degradados, como el Cabildo de Arriba. "No queremos perder una legislatura más", ha manifestado, para insistir en que "tiene que darse el cambio político" en la capital cántabra, donde el socialista contará con "todo el respaldo" del partido a nivel regional y nacional.

En paralelo a todo lo anterior, el candidato del PSOE a la Alcaldía liderará también, de ser elegido en el cargo, "retos importantes" y los "grandes proyectos pendientes", como el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que van a trabajar "intensamente" y en base a tres ejes: la apuesta por la sostenibilidad, por la regeneración y rehabilitación, y por la participación ciudadana, para que el documento salga adelante con "consenso" y "participación".

La idea última es hacer de Santander una ciudad "más sostenible y habitable", con más espacios verdes, viviendas rehabilitadas, alquileres sociales y transporte público.

COMPROMISOS DE HACE DIEZ AÑOS QUE SIGUEN SIN HACERSE

Por su parte, la exministra de Vivienda ha mostrado su apoyo a Casares, "el mejor candidato" a la Alcaldía de Santander, que además propone una política de rehabilitación y regeneración urbana "alineada" con la del partido a nivel nacional, así como con los objetivos de desarrollo sostenible 2030, la nueva agenda urbana y prioridades basadas en el acceso a la vivienda asequible de alquiler.

Corredor han contrapuesto estas prioridades con la "desidia" de los gobiernos del PP en la materia, y ha apuntado al respecto que le ha llamado la atención que vino a Santander cuando tenía la cartera del ramo y era alcalde el 'popular' Iñigo de la Serna, y "hay cosas que entonces se comprometieron y siguen sin hacerse y han pasado casi diez años", ha lamentado.

"Santander no puede esperar" ha opinado la exministra, al tiempo que ha apuntado que la capital cántabra es una ciudad "maravillosa" que destaca por su patrimonio histórico, cultural, museístico y artístico, así como su "viveza", por lo que ha lamentado que haya "infravivienda", barrios "degradados" y espacios en el centro de la ciudad "sin uso", cuando se precisa vivienda y que sea, además, "digna y adecuada".

En este sentido, la diputada nacional ha asegurado que el PSOE trabajará alineado desde el punto de vista legislativo, presupuestario y a nivel de impuestos para mejorar el acceso a la vivienda.

SANTANDER, ATASCADA Y SIN AVANZAR

Por su parte, la secretaria de Política Municipal ha considerado que la capital cántabra es una ciudad que "necesita un cambio", que debe producirse el próximo domingo, en las elecciones municipales, y sumarse así al triunfo del PSOE en los comicios generales, tras los cuales habrá -ha dicho- un Gobierno y un presidente comprometidos con el avance y progreso de Santander, que "lleva mucho tiempo atascada" y "no avanza suficientemente".

Susana Sumelzo ha destacado de Pedro Casares que es "un hombre honesto, responsable y preparado", que cuenta con un proyecto para la ciudad con la que está "comprometido", por lo que será un alcalde como "merecen" los vecinos que tendrá, además, "todo el apoyo" de Pedro Sánchez y su Gobierno.