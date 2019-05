Revilla, dispuesto a reeditar el pacto con el PSOE si Sánchez cumple con Cantabria

Tras la resaca de este 26 de mayo en el que Miguel Ángel Revilla cumplió su sueño de ser el candidato más votado a la Presidencia de Cantabria llevando al PRC a lo más alto del podium electoral, es el turno de comenzar a hilvanar las mayorías que permitirán la formación del próximo Gobierno autonómico, así como de los principales ayuntamientos de la Comunidad.

Pero antes de sentarse a negociar con quienes serán los futuros aliados, toca hacer un balance más sosegado en clave interna sobre lo que deparó la noche del 26-M. Los líderes de los partidos políticos apenas se han dado unas horas de respiro y ya han comenzado a computar con detenimiento y con sus personas de confianza cómo ha quedado el mapa de Cantabria y cómo será el reparto de Alcaldías en función de los posibles acuerdos que se alcancen.

Tanto el PRC, el gran vencedor de estas elecciones, como el PSOE han mejorado sus resultados respecto a los comicios celebrados en 2015 y todo parece indicar que reeditarán la coalición que les ha permitido no solamente gobernar Cantabria durante doce años, sino también en los ayuntamientos con mayor población. El bipartito sale reforzado al pasar de 17 a 21 escaños, lo que les garantiza una mayoría holgada para tener estabilidad en la nueva legislatura que echará a andar el 20 de junio con la constitución del Parlamento.

En esta ocasión, a diferencia de otras veces, para que las negociaciones lleguen a buen puerto será determinante el papel del Gobierno central y, en particular, del compromiso que Pedro Sánchez adquiera con Cantabria en materia de inversiones. Es "la primera condición" que Miguel Ángel Revilla pondrá sobre la mesa una vez que se inicien de forma oficial los contactos, lo cual no será hasta que este miércoles se recuente el voto en el extranjero que puede devolver al PSOE el diputado número siete que perdió en los minutos de descuento del escrutinio -pasadas ya las tres de la madrugada-.

El líder regionalista quiere que Sánchez se implique directamente en las conversaciones y que deje por escrito qué planes tiene para la Comunidad Autónoma. Las demandas son bien conocidas por los socialistas: la llegada del tren de alta velocidad para conectar Santander y Madrid en tres horas; el estudio informativo con Bilbao; la construcción de un aparcadero junto al futuro polígono de La Pasiega y saldar la deuda pendiente respecto a la construcción del nuevo Valdecilla.

Por otro lado, la voluntad inicial de los regionalistas de pactar con quienes hasta ahora han sido sus socios de gobierno también dependerá de que estos "sean más cautos y se moderen", teniendo en cuenta además la diferencia de escaños entre ambos. La nueva dirección del PSOE que encabeza desde hace dos años el ex alcalde de Santa Cruz de Bezana y el ex delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha tenido algunos roces con el líder del PRC que han provocado que este tenga cierta desconfianza.

Aunque no parece que esto sea determinante, ya que ambos casi no han tenido un trato directo, Revilla ha dejado claro que si no existe ese compromiso por parte de Sánchez y si no se liman esas asperezas y no tiene sintonía con los nuevos mandos del PSC-PSOE explorará "otras alternativas" pese a que "a lo mejor no son las más deseables". "Dependerá de cómo venga a esa negociación el Partido Socialista", ha incidido el dirigente del PRC en declaraciones a TVE.

Esas "otras alternativas" pasarían a día de hoy bien por el PP, que por boca de su presidenta María José Sáenz de Buruaga ya se ha ofrecido para "dar estabilidad" a Cantabria y favorecer la investidura de Revilla a través de una abstención, así como a aprobar los primeros presupuestos; o bien por Ciudadanos, que a falta del recuento del voto en el extranjero suma con los regionalistas justo los 18 diputados que marcan la mayoría en el antiguo Hospital de San Rafael.

El PSOE, el más madrugador

El PSOE ha sido el partido más 'madrugador' a la hora de convocar a su Comité Ejecutivo para analizar los resultados. Los socialistas se han reunido este mismo lunes en su sede de Peña Herbosa, cautelosos pero al mismo tiempo confiados en que este miércoles recibirán buenas noticias al sumar un nuevo compañero en el hemiciclo.

Revilla participará este miércoles en Madrid en la presentación de 'Los bisontes de Altamira', la novela de Alberto Vázquez Figueroa, de modo que el Comité Ejecutivo del PRC no se reunirá hasta su vuelta, en dos o tres días.

También los populares esperarán a finales de esta semana para convocar a su Junta Directiva, que está formada por unos 200 miembros, mientras que en Ciudadanos están dispuestos al diálogo y a la espera de que los regionalistas llamen.