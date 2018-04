Soul y funk 'made in Holanda' en El Almacén de Little Bobby

Santander Music continúa con su programación de invierno, como antesala al X Aniversario del festival que se celebrará el próximo mes de agosto. Una agenda de citas que se integran dentro de la programación cultural de la ciudad y que incluye un amplio variedad de actividades vinculadas a la música, el arte, la literatura, la gastronomía o el deporte.

La próxima cita será el próximo jueves 12 de abril en El Almacén de Little Bobby con el concierto de The Tibbs, "una de las mejores bandas de la escena retro soul europea", según destacan los organizadores, entre los que también se encuentra la productora cántabra Los Huesos de Portobello.

The Tibbs se presentan como discípulos del northern soul y verdaderos conocedores de la época dorada del funk. Su discografía da buena cuenta de ello. En 2014, tan solo dos años después de su formación, los de Amsterdam publicaron su primer single en el sello Tramp Records: Footprints in the Sand. Ese mismo año lanzaron una demo que propiciaría su fichaje por Record Kicks en 2016.

El prestigioso sello italiano, que cuenta entre sus filas con artistas como Hannah Williams, Martha High o Calibro 35, lanzó al mercado Takin´Over, exitoso primer larga duración con el que la prensa especializada se rindió a la banda. "The Tibbs son verdaderos animales de escenario", afirman los promotores.

Junto a Elsa Bekman, una sección de vientos compuesta por Berd Ruttenberg (saxo barítono), Coen de Vries (saxo tenor) y Siebe Posthuma de Boer (trompeta), una engrasada base rítmica que conforman Michael Willemsen (bajo) y Bas de Vries (batería), a los que se une el hammond de Paul Jonker y la guitarra de Henk Kemkes. Una big band de la vieja escuela que se mueve como pez en el agua dentro del northern soul y el funk.